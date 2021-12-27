桃機出境靠臉搞定 疫後通關更smart

國內疫情雖然逐漸趨緩，但近期全球Omicron變種病毒持續肆虐，機場邊境防疫仍然無法鬆懈，桃機為有效降低人群接觸，增進旅客出境移動速度，積極引進科技提升防疫量能，除增設多座可移動式智能抑菌艙外，透過手扶梯自動殺菌機、地板清消機器人、空調紫外線抑菌等設施設備，滴水不漏守護旅客、機組人員以及機場工作人員的安全。
記者賴志昶/綜合報導
2021-12-27 12:00:00
然而，桃園機場今年最夯的新設備，首推「One ID臉部辨識系統」，事實上自2019年起國際航空運輸協會（IATA），便開始大力推廣One ID計畫，提倡各國際機場以生物辨識技術讓旅客方便登機(https://youtu.be/Vi_ZUpSM1I4)。
經記者現場實測，桃機出境旅客僅僅花不到5分鐘，即可於報到櫃台、自助報到機或是登機閘口完成臉部註冊，接著靠「刷臉」快速通關進入管制區，刷臉過程不到2秒鐘時間，十分方便，在疫情風險威脅之下，不需接觸的「One ID臉部辨識系統」，必定是後疫情時代出國旅客保護自身安全的首選。
機場公司也提醒，One ID試辦作業設置於第二航廈，旅客可於報到櫃檯、自助報到機與安檢口建立資料，之後在進入管制區或於試辦的C6、D5登機門時，於閘門掃描臉部特徵後即可快速完成身分識別，歡迎年滿20歲以上出境旅客試用新設施體驗智慧機場，臉部特徵等資料在旅客登機後即會自動刪除，不會有個資外洩疑慮，旅客下回登機再重新註冊即可。
除了臉部辨識系統之外，為了防範變種病毒入侵，桃機還在旅客入境區增設了「智能抑菌艙」，採用紫外光波長特性，透過零接觸且無消毒液殘留的消毒抑菌方式，減少病毒的表面汙染比例，更有效消滅99.9％的季節性冠狀病毒，且對人體不會造成影響。
目前抑菌艙設置於第一、二航廈入境證照查驗區南北側通道供旅客使用，藉由抑菌艙增進入境旅客消毒防護力，也能降低機場工作人員、機組人員的染疫風險，同時提升整體航廈防疫效能，為國門的邊境防疫盡一份心力。