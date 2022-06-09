熱到快融化！炎炎夏日毛孩各種散熱方法　不降溫凍味條

夏天好熱，即使不出門待在家裡也快被悶熱的氣候融化，只想攤在涼爽的地板上發懶不想移動，節節升高的溫度讓人類都快要凍昧調，更何況是毛孩們！只是面對這麼炙熱的天氣，毛孩們要怎麼應付呢？ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Milo：等到熱浪過去了再叫醒我，在此之前我都要這樣待在地板！（圖／[email protected]） ▲躺在地毯上吹電扇很速西喔？（圖／[email protected]_） ▲我的貓覺得牠的屁屁比較熱……（圖／[email protected]） ▲Belle：左邊右邊以及卡撐都要吹到，這樣才會爽！（主人心想：好啊，電扇循環扇通通都給你一人使用好了！）（圖／[email protected]） ▲貓咪：幹嘛？這裡我先來的，等我冷氣吹爽了再換你！（圖／[email protected]） ▲房間開了冷氣之後，我的貓頭鷹就攤成這樣睡著了！（圖／[email protected]_tan） ▲主人：那個……是我要用的冰枕耶！（圖／[email protected]） ▲本汪決定這個夏天我都要睡這裡了（圖／Animal Planet） ▲馬麻我可以整個夏天都待在水桶裡嗎？（圖／Animal Planet） ▲貓咪：偶正在沉思等一下要吃哪一款冰淇淋……（圖／Animal Planet）看來聰明的毛孩也很會找方法應變酷暑呢！但還是提醒飼主們注意，無論外出或是在室內都要保時通風以及舒適的溫度，否則太過悶熱的環境很容易讓毛孩中暑甚至引發黃疸，另外水份的補充也很重要，千萬別忽略這些小細節喔！（編輯：陳珮瑜）女子帶回寵物豬 自認貓咪的牠竟與橘貓組吃貨一族！貓咪不願只當寵物 竟跑到警局兼職當喵警官！請厭喵爸照顧毛小孩 第三天發貓咪貼臉照笑翻女兒！