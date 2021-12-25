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助染疫康復者回歸正常生活！　健保署開辦「整合門住診照護」

助染疫康復者回歸正常生活！　健保署開辦「整合門住診照護」
助染疫康復者回歸正常生活！　健保署開辦「整合門住診照護」

健康醫療網

2021-12-25 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為幫助新冠肺炎（COVID-19）染疫康復者儘早回復正常生活，中央健康保險署和衛生福利部各司署共同推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，提供確診解除隔離後6個月內之康復者，跨科別「整合門診」及「住院整合照護」服務，照護期限為6個月。

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康復卻多併發症　設置整合門診

健保署李伯璋署長表示，考量康復者可能有多種併發症，須在不同科別掛號就醫，往返各診間等候就醫導致不便，或者不清楚要掛哪一科，而且缺少全人性的醫療評估照護，因此盼能藉由推動整合門住診醫療服務，幫助康復者儘早回歸正常生活，並鼓勵各醫院設置整合門住診照護，提高康復者就醫可近性。

確診康復多影響　整合醫療有計畫

根據新冠肺炎確診後60天(亞急性期)的症狀在各國追蹤研究報告，有30-60%的人症狀持續出現，有約20-30%的人症狀比疾病早期更明顯；其中以疲倦（53.1%）、喘（22.9-43.4%）、關節痛（27.3%）、胸痛（21.7%）、咳嗽（15.4%）、嗅覺味覺異常（13.1%）等為主要後遺症。

此外，染疫康復者在各方面的身體與心理層面的症狀，容易造成跨多科就醫、出現社會功能退縮，對個人、家庭、工作等造成負面的影響。

介入各項檢查　定期評估服務 

健保署表示，本計畫承作醫院開設整合門診，每週至少1診次，每診次至少3小時，為方便康復者接受會診並兼顧就醫隱私，由專任個案管理師協助康復者掛號、看診、會診或住院及轉銜（介）社會資源或長照服務之聯繫與安排。

另醫院應設置與主診間相通或相鄰的診間做會診使用，經主責醫師視病人醫療需求診斷，立即安排整合醫療團隊各科別醫師至會診診間看診，最後由主責醫師於病歷簡述整合之科別、疾病別、處方藥品、處置、檢查類別及各項評估服務。



資料來源：健康醫療網 助染疫康復者回歸正常生活！　健保署開辦「整合門住診照護」

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