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該研究由澳洲昆士蘭大學學者進行，研究者將2020年至2021年1月29日疫情間公佈的重度憂鬱症及焦慮症患病率數據，進行系統性的文獻回顧，依照地點、年齡及性別量化新冠肺炎對兩者疾病的影響，再以最後的患病率估量值及失能權重來估計造成的失能損失人年數和失能調整人年（DALYs）。
結果發現，2020年全球204個國家因疫情影響，憂鬱症造成的失能調整人年數為四千九百四十萬，而焦慮症則為為四千九百五十萬，且分析發現，女性受疫情影響較男性嚴重；而年輕人也比老年人受較多的影響；疫情較嚴重的地區，其盛行率增幅也較大。
疫情打亂作息 憂鬱、焦慮感上升
台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說明，近幾個月來，的確看到憂鬱症及焦慮症的病患增加不少，造成的原因大多為作息混亂或活動量不足導致失眠；無法從事帶來幸福感的活動如聚餐旅遊等；失業問題帶來的經濟壓力；家人接觸頻繁，增加摩擦衝突。建議民眾養成居家運動習慣，定時用視訊和親朋好友聯繫維持一定的社交接觸，使用線上學習工具，讓學習成長不停滯。
自身練習做起 紓壓不是口號
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，可先從自己著手，像是學習認識情緒、適時透過一些方法紓緩壓力；練習用正面的觀點看待自己，相信是有能力可解決的，培養樂觀的態度；即便遇到困境或難題時，積極解決並從中吸取經驗等。
除了靠自己保持心理健康外，可善用基金會提供的相關資源，例如當想找人說話但不敢向親友訴說時，使用線上「心情頻道聊天室」，與專家及與有相同經驗的網友分享。
資料來源：健康醫療網 疫情造成全球憂鬱！ 研究證實：憂鬱症、焦慮症者大幅提升
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