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奇美醫學中心婦產部生殖醫學科主治醫師林毅倫說明，同樣都是傳統精蟲分析檢驗不理想的病人，新的精蟲檢驗方式可以藉由檢查精蟲的DNA，了解精蟲DNA受損程度，得到不同於傳統的精液檢查結果，來幫助挑選合適的受精方式，以提升受精率及懷孕率。
重視精蟲外在及內在標準 治療應對症下藥
精蟲DNA碎片是利用檢查精蟲頭部所帶DNA的損傷程度，評估男性生育能力的檢查方法，林毅倫主治醫師說明，精蟲DNA碎片比例較高是會導致較差的臨床懷孕結果，而且精蟲DNA碎片測試的結果，可能與傳統精液檢查的結果不一致，因此雖是傳統精液檢查不理想的病人，但是精蟲DNA碎片測試的數值可能迥然不同，顯示精蟲的外在及內在標準都需要被重視，治療的方式也應該有所不同。
精蟲DNA碎片測試 改善不孕、揪出尿道疾病
林毅倫主治醫師補充，精蟲DNA碎片測試的報告，除了可以讓男性不孕症病人更加了解自己的精蟲功能性之外，也可以有動機來積極改善導致不孕的不良生活習慣，或者有檢查出尿道感染或精索靜脈曲張的男性，並持續追蹤精蟲DNA碎片測試的變化來了解疾病是否得到改善。
男性不孕症比例升高 多與生活環境有關
林毅倫醫師指出，因為環境污染、晚婚、老化及高壓工作等因素影響，男性不孕症在現今不孕症成因所佔的比例越趨重要。而男性在現今生活環境中，如果想要維持良好的生育能力，必須注意保持規律的生活習慣、充足的睡眠及運動，也要避免環境中的有害物質、過度加工食品、菸酒或是暴露放射線等。
資料來源：健康醫療網 男性不孕比攀升！精蟲DNA碎片測試 提高懷孕成功率
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