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「丼」飯怎麼念？太多人講ㄉㄨㄥˋ逼到改字典　正解曝光

▲日式「丼」飯大家常常吃，但到底該怎麼念？竟然錯誤讀音逼到教育部改字典。（圖／翻攝自吉野家FB、教育部異體字字典）
▲日式「丼」飯大家常常吃，但到底該怎麼念？竟然錯誤讀音逼到教育部改字典。（圖／翻攝自吉野家FB、教育部異體字字典）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-01 09:00:00

Yahoo奇摩整理出「2021十大熱搜中文字讀音」，竟意外發現除了少數幾個罕見字外，熱搜入榜的好幾個文字都是日常隨處可見，其中更不乏大家習以為常的文字，沒想到其實大家對它們的讀音都不是很清楚，仔細一查還發現，正確讀音跟想像中完全不一樣，差點念錯一輩子。其中4個字都和吃有關，也足見台灣人「民以食為天」，Top 1「丼」飯，還因實在太多人偏好念「ㄉㄨㄥˋ」，讓教育部異體字字典從善如流，新增讀音「ㄉㄨㄥˋ」與其解釋。

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深受日本飲食文化影響，許多日式料理已成台灣人的最愛，蓋上一層滿滿配料的丼飯，就有多家日本連鎖店進駐，也成為坊間常見的美食選擇。大家最熟悉的「丼」飯，多直接沿用日文蓋飯的發音どん而念作「ㄉㄨㄥˋ」。

▲太多人念「丼ㄉㄨㄥˋ」飯，教育部異體字字典從善如流，增加新注音與釋義。（圖／翻攝自教育部異體字字典）
▲太多人念「丼ㄉㄨㄥˋ」飯，教育部異體字字典從善如流，增加新注音與釋義。（圖／翻攝自教育部異體字字典）
但在中文環境內，「丼」是井字的異體字，念為「ㄐㄧㄥˇ」；或源自宋刻本《集韻．上聲．感韻》：「丼，投物井中聲。」用來形容投物入井之聲，念作「ㄉㄢˇ」。如今因多數人都念「ㄉㄨㄥˋ飯」，教育部異體字字典也從善如流新增第三種釋義。

教育部異體字字典上親揭，「丼ㄉㄨㄥˋ」飯，為日式料理中以深碗盛裝之飯菜。源於日語「丼」（どん）。如：「丼飯」、「親子丼」。Yahoo奇摩「2021十大熱搜中文字讀音」有：丼（ㄐㄧㄥˇ）、儺（ㄋㄨㄛˊ）、鮨（ㄑㄧˊ）、婠（ㄨㄢ）、躉（ㄉㄨㄣˇ）、驊（ㄏㄨㄚˊ）、瓠（ㄏㄨˊ）鯖（ㄑㄧㄥ）、醯（ㄒㄧ）、圳（ㄗㄨㄣˋ），和吃相關的字就佔了4個。

▲同樣源自日本詞彙，味「醂ㄌㄧㄣˊ」也新增注音與釋義。（圖／翻攝自教育部異體字字典）
▲同樣源自日本詞彙，味「醂ㄌㄧㄣˊ」也新增注音與釋義。（圖／翻攝自教育部異體字字典）
另外教育部異體字字典一個隱藏版的調整則為味醂，同樣是源自日本的詞彙，中文原念作「ㄌㄢˇ」，意在去除柿子澀味，使之可食。現在新增大家習慣的味「醂ㄌㄧㄣˊ」注音與釋義，指帶有甘甜味之日式料理酒。源於日語「味醂」（みりん）。或寫作「味霖」、「味淋」。

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