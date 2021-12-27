金剛放閃小嫻被說禿頭氣炸　槓詐騙廣告首曝髮型祕密

藝人金剛與小嫻定居墾丁後，事業、愛情兩得意，獨家辣味雞翅廣受歡迎，宅配生意接不完，聖誕節出來擺攤，還有季芹、王仁甫銀色夫妻檔來探班，心情好得不得了，不過人紅是非多，金剛的招牌光頭被詐騙集團盯上，利用他賣生髮品，他昨（26）日罕見動怒飆髒話，「我他X從頭到尾都不是禿頭，只是剃掉而已，何來終於頭髮冒出來之說？」





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▲王仁甫（右三）、季芹一家人聖誕節到墾丁玩，探班小嫻和金剛。（圖／翻攝王仁甫FB）

金剛在臉書表示，臉書詐騙猖獗，殃及許多藝人，自己和小嫻的甜蜜合照遭到詐騙集團盜用，指他原本是禿頭，稱使用該中藥皂後，光禿禿的頭頂開始冒出頭髮，變成了小嫻心中原來的「金剛帥哥」，連小嫻曾交往過的孫協志也被拖下水，說是用了同款商品。





為了澄清謠言，金剛首度曝光了髮型的祕密！霸氣表示：「我他X從頭到尾都不是禿頭，只是剃掉而已，何來終於頭髮冒出來之說？而且我一直都是帥哥啊，什麼叫從前的金剛帥哥，有病啊！」不過，此類詐騙廣告的幕後黑手，很難找到原兇，讓他很無奈，只能提醒粉絲不要上當。







▲金剛和小嫻被盜圖賣生髮用品，連孫協志都被拖下水。（圖／翻攝金剛FB）

向來好脾氣的金剛，難得為此事氣炸，好友陳德烈笑說：「你不是一直都光頭硬漢嗎？哪裡有禿頭！」竇智孔也直呼「這太扯」，粉絲則留言說「忍不住噴笑，我是老粉，你以前就都是這個造型了」、「原來你不是禿頭，順便一起澄清了啦」！



