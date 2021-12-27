老年族群失明主因？黃斑部病變是什麼？醫教正確守護靈魂之窗

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眼睛是人體重要的感官之一，它幫助我們認識世界、與人溝通交流。但是，隨著智慧型手機普及加上現代人三高盛行，有可能年長後即會面臨嚴重的眼科疾病「黃斑部病變」。台北醫學大學附設醫院眼科黃柔蓁醫師表示，黃斑部位於視網膜的中心，雖然只有0.5公分，卻負責約50%的視力功能，一旦發生黃斑部病變，就會感覺中心視力受損，危險因子除了老化，也包括糖尿病、視網膜靜脈阻塞（眼中風）、高度近視、作息不正常。
濕性黃斑部病變惡化快！及早就醫防失明
黃柔蓁醫師說明，老年性黃斑部病變可分為乾性及濕性。乾性是指在黃斑部下的結節及其後產生的萎縮性病變，形成原因主要是因年齡增長，造成視網膜代謝異常及營養不良。與濕性相比病情惡化速度較為緩和，這類病患約佔所有老年性黃斑部病變的90%。而濕性則是位於黃斑部下方之脈絡膜血管異常增生所引起之新生血管，由於新生血管容易因破裂導致出血或造成血液中的成分滲出，造成黃斑部腫脹，將大幅影響視力，約佔所有老年性黃斑部病變的10%。尤其出現視物扭曲變形，視力衰退、模糊，甚至色覺開始出現異常，務必立即就醫，避免視力迅速衰退。
黃斑部病變治療有哪些？定期追蹤是關鍵
黃柔蓁醫師表示，目前治療黃斑部病變主要是降低視力嚴重受損機會，盡可能去延長可用視力的時間，因為黃斑部病變產生的疤痕是很難去除的，所以降低持續性破壞是延長視力的首要目標。隨著醫療進步，對於治療黃斑部病變的患者的方式也日益進步。
過去黃斑部病變的治療方式有雷射光凝固療法、經瞳孔光熱療法、光動力療法，雖然可以抑制血管新生，但是比較容易傷及正常的視覺細胞；目前主要的治療方式是眼內注射抗血管新生藥物，能鎖定不正常增生的血管，使其萎縮來達到改善視力的目標。但是不管使用何種治療，重點還是要及早且持續治療，愈早治療，視力恢復的機率就越大。此外，黃柔蓁醫師提醒，治療後不要忘記定期回診追蹤，積極控制原有疾病（三高）、戒除抽菸習慣，才是正確關鍵。
日常保養預防氧化！醫師教簡易檢測法
由於黃斑部位於人體中葉黃素及玉米黃素含量最高的地方，建議可多攝取深色蔬菜、使用營養品補充維他命C和維他命E，幫助對抗氧化造成之傷害。最後，黃柔蓁醫師呼籲，民眾平時可利用阿姆斯勒方格自我檢視，及早發現症狀及早就醫，降低黃斑部病變造成之失明風險。
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