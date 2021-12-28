童年必買「經典零嘴」被神出！全場一看嗨炸：小時候愛慘
台灣零食種類多樣，加上近年來國外進口的零食超夯，不少商品可能因為撐不下去，便隨著時代更迭，走入歷史，讓人只能在記憶中懷念；而近日就有網友貼出一款「童年必備」的經典零嘴，貼文一出，全場嗨翻，直呼「超懷念」、「小時候必買」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-28 10:07:31
該名網友在社群平台《Dcard》上以「我竟然有吃過..」為題發文，並貼出一張照片，從圖片中可以看到這個零嘴外型呈現長方形盒狀，除了寫著「森永巧克力球」的盒子本體，上方還有一個盒子，上頭寫著「內附鋼彈W組合玩具一個」，原PO也表示，他還記得該零食吃起來的味道，「我還記得味道，裡面很脆」。
貼文一出，掀起熱議，「我23也吃過..老了」、「我也吃過…… 我22」、「22吃過～飛翼鋼彈欸」、「我的玩具甚至還在」、「我小時候看到必買欸...」、「現在都沒賣了，好可惜」、「18也吃過，這個超好吃，看了好想念」、「回憶整個湧現」。
其中，也有網友提及其他懷舊零食，「乾超級無敵懷念的，我想起另一個童年了，以前有賣那種一大包的牛奶糖，裡面有附變型金鋼的身體零件，一個包裝，一個零件，小時候都會求我媽買給我，但是沒有成功拼出變型金鋼就是了， 現在沒賣了」；不過，也有網友表示，「完全沒看過欸」。（編輯：郭佩蓉）