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根據統計指出，低血糖會增加3至4倍的心血管疾病風險，換句話說，當血糖濃度小於70mg/dl時，就會引發低血糖，不僅增加併發心血管疾病的風險，甚至死亡機率也增加2至2.5倍。吳秉豪醫師指出，包括運動時機不對、運動過度未適時補充食物、禁食或進食量少等因素都可能埋下低血糖的危險因子，因此糖尿病患者一定要定宜量測血糖，尤其要注意嚴重低血糖的狀況一周絕不能超過2次，以免危害健康。
長時間運動應準備點心 避免血糖過低導致不適
此外，想要預防低血糖，平時飲食就應養成定時定量的習慣，且千萬不要空腹運動，若長時間或既進行大量運動的前、中、後都應進食點心，避免血糖過低。吳秉豪醫師說明，別以為所有甜食都適合，像巧克力、風味牛奶、花生醬等，因含糖量高加上高脂肪，分解吸收速度慢，較不適合作為低血糖的急救處理。
隨身準備預防低血糖點心 若仍處低血糖則應立即就醫
但究竟哪些食物適合作為預防低血糖的點心呢？其實像是方糖3至4顆、糖果3至4顆、1瓶養樂多、葡萄糖錠3至4顆、蜂蜜1湯匙、吐司1/2至1片或蘇打餅乾等都可以適量攝取，且建議過了10至20分鐘後再測一次血糖，若仍處於低血糖狀態，則應立即送醫治療。吳秉豪醫師呼籲，嚴重處於低血糖時，不僅會意識不清，還可能危及生命，因此不得輕忽嚴重性。
資料來源：健康醫療網 糖尿病如何遠離低血糖？ 醫師籲把握「幾個關鍵」
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