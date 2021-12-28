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嬰兒診斷出血管瘤　複合手術及多專科治療助攻

嬰兒診斷出血管瘤　複合手術及多專科治療助攻
嬰兒診斷出血管瘤　複合手術及多專科治療助攻

健康醫療網

2021-12-28 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】兒童神經重症牽涉的領域很廣，疾病種類繁多而個案數少，需要兒童神經內外科和多部科的介入，整合式的診查、治療和追蹤。臺中榮民總醫院引進全美國長年排名第一的兒童醫院－波士頓兒童醫院（哈佛大學的教學醫院）與約翰霍普金斯兒童中心等國際兒童醫學重鎮的診療、追蹤模式，能夠提供在地、及時、長期且多面向的專業醫療服務。

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一月嬰有血管瘤　醫療團隊齊發

小俊1個月14天男嬰，體重4.59公斤，24天大有右顳腫塊，兩週內快速變大，有食慾下降 (90->40cc/Q4H)、嘔吐、煩躁，收入新生兒加護中心由王德明主任診治。2020年9月磁振造影(MRI)顯示顱骨有大腫瘤，最大直徑5公分，壓迫腦幹、侵犯頭骨，腫瘤內有出血、血管豐富、有中腦膜動脈充血。因顧慮手術直接切除大腫瘤造成嬰兒承受不了的出血，經做活體組織切片，病理診斷為血管瘤，使用藥物使腫瘤縮小，並安排復健，促進腦神經發育。

兒童開顱手術　先使用藥物治療縮小腫瘤

2020年10月在複合手術室進行嬰兒麻醉與栓塞，由兒童心臟科詹聖霖主任置入導管，介入性腦血管外科崔源生主任進行經動脈血管栓塞。栓塞後三週，電腦斷層顯示腫瘤內出血吸收，腫瘤體積減少。在藥物使用下，在栓塞二個月後，腫瘤厚度由4.5公分降至1.8公分，腦幹減壓，此時小俊已養壯到體重6.65公斤，2020年12月由兒童神經外科周育誠主任進行開顱手術完全切除腫瘤；術後恢復良好，已追蹤將近一年。

治療嬰兒血管瘤　生長位置是關鍵

「嬰兒血管瘤」因血管內皮細胞增生而產生，嬰兒血管瘤好發於頭頸部，約佔50%，其他身體部位也可能有，但嬰兒血管瘤長在顱骨很少見，佔顱骨原發良性瘤的2%。治療目標為預防或逆轉危及生命或功能的併發症，防止或儘量減少殘留皮膚變化造成的毀容，儘量減少患者和家屬的心理壓力，充分治療潰瘍以儘量減少疤痕、出血、感染和疼痛。

複合手術室　跨科別分階段治療

至於「嬰兒血管瘤」治療方式，包括藥物、手術、栓塞等，而針對少見在顱骨且造成腦幹壓迫的嬰兒血管瘤，因腫瘤血管豐富，為降低嬰兒手術大失血的風險，運用尖端醫療的複合手術室，及多專科分階段治療，讓嬰兒得到較安全而適切的治療。



資料來源：健康醫療網 嬰兒診斷出血管瘤　複合手術及多專科治療助攻

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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