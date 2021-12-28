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Lexus 電動概念車 LF-Z Electrified Concept 登台於信義商圈品牌概念店展出

▲ Lexus 電動概念車 LF-Z Electrified Concept 登台於信義商圈品牌概念店展出
▲ Lexus 電動概念車 LF-Z Electrified Concept 登台於信義商圈品牌概念店展出

2GameSome - 有車賞

2021-12-28 16:25:00

Lexus 電動概念車 LF-Z 具體預見 Lexus 未來車型研發方向，其車名 LF 意即 Lexus Future，字母 Z 則代表 Zero emissions, Zero accidents，志在打造出零污染與零事故的用車體驗。今年底 Lexus 陸續發表了品牌首款 BEV UX 300e 與 PHEV NX 450h+，提供了消費者全方位的動力選擇，更在 12 月於台灣展車今年初甫於上海首次亮相的全新電動概念車 LF-Z。

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前瞻外觀設計展現Lexus全新設計風格作為象徵著Lexus全新設計風格的車型，LF-Z 以低趴且充滿跑格的身型比例和具未來感的外觀設計，車身線條由較低的車頭向車頂和車尾自然延伸，同時勾勒出以座艙為中心的流暢側面輪廓。由於車輛電動化，將Lexus經典紡錘形水箱罩融入保桿設計中，並取消車頭進風口，有效降低車輛風阻。車尾設計上，外擴式輪拱十分醒目，並採用簡單俐落的貫穿式燈組設計與寬體輪拱造型相互呼應，另外搭配上 22 吋鋁圈，展現魅力跑格。

LF-Z Electrified Concept 全新設計風格。
LF-Z Electrified Concept 全新設計風格。
人車合一的駕駛感受LF-Z 代表 Lexus 品牌全新的蛻變，透過電動化技術大幅提升車輛性能，並採用了純電動車型專屬平台，搭載新一代 DIRECT4 四輪驅動控制技術，利用馬達隨傳隨到的動力特性，自由控制四個車輪驅動力，讓 LF-Z 實現了絕佳的操控體驗，並配備高科技 Steer-by-wire 線傳式轉向技術，替代了傳統機械式方向機，轉向反應更加直接，讓車輛得以實現更加靈敏、精準的動態表現，輕鬆應對不同路況將 Lexus Driving Signature 提升至全新境界。

LF-Z Electrified Concept 貫穿式燈組設計。
LF-Z Electrified Concept 貫穿式燈組設計。
無微不至的安全守護LF-Z 配備 Lexus Teammate 自動駕駛輔助系統，其搭載光達（LIDAR）、雷達（Radar）、鏡頭辨識技術，讓行駛過程中精準辨識周遭環境，更能透過雲端（OTA, Over-The-Air）方式，讓功能不斷升級，且此系統秉持著 Lexus 對於自動駕駛技術的理念，在行駛過程中，車與駕駛間就如同夥伴一般，互相監控且在必要時伸出援手，達到最安全的駕駛體驗。

以人為本的前瞻造車工藝

Lexus  LF-Z 集強勁性能、獨特設計以及前瞻技術於一身，其設計與技術預計將於 2025 年之前於各車型實現。

LF-Z Electrified Concept 期間限定展出。
LF-Z Electrified Concept 期間限定展出。
於 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店期間限定展出

為讓全台車迷可以近距離親眼目睹全新電動概念車 LF-Z Electrified Concept，以及更了解 Lexus 擘劃的電動化願景與品牌精神，將於 110 年 12 月 25 日至 111 年 2 月 13 日，於台北信義區 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店展示，歡迎有興趣的大眾蒞臨賞車，一同「Experience Amazing」。

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