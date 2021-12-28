Honda Certified Used Car /HCUC認證中古車事業正式在台展開營運

我是廣告 請繼續往下閱讀
Honda Taiwan秉持以「夢想」為原動力，及「被期待存在的企業」為永續經營的目標，一直以來在台灣導入具有優異品質、及豐富駕馭樂趣的車款；Honda Taiwan在台經營以來，累計車主也突破了480,000輛，由於Honda Taiwan在台銷售已邁向第18年，車輛汰換率逐漸升高，為了讓服務廣大車主，提供最美好的移動生活，Honda Taiwan於12月28日正式展開原廠認證中古車事業。
Honda Certified Used Car 代表了Honda原廠認證中古車事業，提供台灣消費者，最安心且最安全的用車體驗，採用日本原廠八大類標準檢驗程序，也提出原廠的八大保證保證「原廠認證」、「原廠保固最高2年3萬公里」、「原廠專業鑑價」、「原廠服務」、「履歷透明」、「交易權益」、「道路救援」及「7天鑑賞期」。這些服務代表著Honda Taiwan對我們車輛及原廠檢證的嚴謹態度，並對台灣市場的承諾，秉持著追求顧客滿意度No.1 的精神用最嚴格的審核條件，提供給車主專業且有保障的優質車款。
Honda Certified Used Car Beitou 是我們台灣開啟的第一家原廠認證中古車，位於北投大業路上，大面積的HCUC招牌也傳遞了Honda Certified Used Car 在台拓展事業的決心。未來在台灣各大縣市，也會陸續投入我們Honda 原廠認證中古車，讓台灣消費者能安心且安全的享受移動的喜悅。
Honda Certified Used Car Beitou經銷據點
台北市北投區大業路 258 號
(02)2898-1919