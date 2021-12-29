最討厭的蔬菜榜青椒算小咖？「這個」口感像肥肉網友怕怕
雖然每日攝取適量的蔬菜水果，飲食均衡對健康來說是最好的保養法，但對於不愛吃菜的人來說，每一口都有如牛在嚼草，尤其某些蔬菜的味道、口感讓人難以接受。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月網路討論，分析網友最排斥的蔬菜網路聲量，沒想到不是野原新之助最討厭的青椒奪冠，而是網紅「視網膜」最恐懼的香菜，成為最多網友討厭的蔬菜。不過《NOWnews》還是要提醒大家，就算怕蔬菜的口感，還是要多吃才能營養均衡，身體才會健康，閉上眼吞下去就對了！
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-29 17:38:02
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內相關討論，發現網友最害怕的蔬菜中，「香菜」聲量高居第一名，許多人都認為香菜名字取錯了，抱怨「香菜到底哪裡香，很臭」、「味道吃起來像肥皂」、「有蟲味」，認為香菜味道和食物完全不搭，直呼無法接受。
位居第二名的則是「茄子」，因為吃法受到熱議，有網友提到「便當內的茄子，都煮到軟軟的很噁心」，也有人覺得煮熟的茄子吃起來像肥肉，口感讓人作嘔，關鍵點在於料理方式，成功的炸茄子通常很好吃，但炸失敗就會超油、很噁心，網路也激推「烤茄子」吃法，別有一番風味。
同樣因為氣味讓人無法接受的還有「苦瓜」、「韭菜」，分居第三、四名，多數網友共識都是「苦瓜就是苦啊，到底怎麼吃！」而經常作為水餃內餡的韭菜，也引起民眾疑問：「到底哪裡好吃，嘴巴味道揮之不去」、「吃完臭一整天」。
日本料理中常見的配菜「紅蘿蔔」、「秋葵」、「青椒」，前兩者感覺是無雷蔬菜，但還是有人不敢恭維，紛紛表示「紅蘿蔔好生，真的不行」、「秋葵黏液超可怕」，整體來看，民眾最排斥的蔬菜，大多都是有特殊氣味或口感，不過青菜蘿蔔各有所好，也有人吃豬血糕時，非得兩面都沾滿香菜才覺得夠味。