突破性感染有「巨大好處」？ 研究：增強免疫系統、有助對抗各種變種病毒

突破性感染有好處？ 研究：增加對抗其他變種病毒能力
我是廣告 請繼續往下閱讀
有關COVID-19變種病毒的突破性感染，目前的數據顯示感染者可能會面臨長期的後遺症問題，在感染數個月後仍可能有疲勞、胃腸道症狀、認知功能障礙等。
一項針對26名接種2劑輝瑞疫苗後，發生突破性感染的個案小型研究發現，24例感染後僅出現輕症，而且在這些感染者的血清中分離出能夠附著病毒的中和抗體，能使病毒不再感染細胞。該團隊將感染者的血清與對照組相比，發現突破感染者的血清更能中和Alpha、Beta、Gamma、Delta等變種病毒，但近期造成最主要疫情的Omicron並沒有納入試驗範圍。
研究合著作者、俄勒岡健康科學大學教授Marcel Curlin 表示，接種疫苗後發生突破性感染的患者血清，在不同試驗結果都發現，具有更好的免疫能力可幫助對抗其他變種病毒。突破性感染者的血液中含有更多抗體，這些抗體會鎖定病毒棘狀蛋白的受體結合域 (RBD)，被認為是中和冠狀病毒最關鍵的抗體。
突破性感染抗Delta病毒高10倍？ 專家：病毒破壞性將逐漸下降
研究報告指出，從抗體中和測試發現，突破感染個案血清對原始COVID-19病毒的效力高出950%，對抗Delta病毒的效力高出1021%。其中，接種疫苗後感染Delta病毒的患者血清，具有更強的抗變體效力。這顯示研發針對不同變種病毒的追加疫苗，有助於擴大疫苗對抗病毒的免疫反應。
Curlin 教授指出，雖然目前看來，接種疫苗後發生突破性感染，會引起更有效的反應，疫苗本身的保護作用仍是關鍵。如果是在未接種疫苗下感染，免疫反應會因人而異，但是保護力明顯比有接種疫苗者大幅下降。
Curlin 認為，這項研究對未來而言是好消息，隨著愈來愈多人口接種疫苗，人類對抗COVID-19的免疫力逐漸增加，病毒也許會持續存在且造成感染，但嚴重性、破壞性以及快速傳播能力都將減少。
資料來源：
〈Antibody Response and Variant Cross-Neutralization After SARS-CoV-2 Breakthrough Infection〉
延伸閱讀
不傷害腰部的重物搬運法！5種搬運重物的技巧，最能保護脊椎
茱莉亞．羅勃茲用「小蘇打」刷牙？！小蘇打的多種使用秘方，清咖啡漬、當作滅火劑、泡澡好處多多