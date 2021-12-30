每年撲殺1000萬犬隻！中國狗肉市場屢加工出口罐頭、臘肉
中國境內動物保育議題頻頻躍上國際新聞版面，根據國際組織統計，中國每年撲殺超過1000萬頭犬隻，儘管狗已從中國傳統家畜特化為「伴侶動物」，現實生活的犬隻管理與狗肉市場仍缺乏管理。對此，英國動保組織「NoToDogMeat」日前亦連署向中國當局喊話，呼籲務必對狗肉市場嚴格把關。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-30 19:48:58
中國的動保議題近年來備受關注，疫情期間就有寵物盲盒、飼主隔離卻撲殺寵物等事件引發社會輿論，根據外媒報導，自2020年5月29日中國農業農村部公布的《國家畜禽遺傳資源目錄》立法禁止銷售狗、貓肉類食用後，並無具體成效；相關機構統計，中國境內每年仍屠殺超過1000萬頭犬隻，並經由食品廠加工後，生產為罐頭、香腸及臘肉等運輸至超市販售。
全球被宰殺食用的犬隻當中，每年中國幾乎就佔了一半的比例，過去每年約有2500萬頭犬隻處於環境惡劣、缺乏食物的監牢中，奧地利動保團體「Four Paws International」的發言人凱瑟琳博士（Dr. Katherine Polak）表示，中國當局的立法代表了政府明白世人關注動保議題，但檯面下的非法宰殺他們卻無心處理。
此外，她也點名新冠疫情的流行便是由由亞洲肉類市場所傳出，同時點名越南、柬埔寨和印尼等國家任意宰殺犬隻為盤中飧的行為，呼籲推動各國修法保障動物權利。
事實上，北京民間組織「伴侶動物保護志願者專案辦公室」就曾在今年發布《首屆中國伴侶動物保護與公共衛生安全調查報告》，報告中提到中國許多虐待、濫殺濫食動物的事件，因為社群媒體的發達而從暗處浮出水面，加上疫情迫使人們直視公共衛生安全問題，要求政府推動相關修法與政策的聲浪已逐漸擴大。