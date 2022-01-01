露營祕密任務拔頭毛　楊宇騰崩潰喊：為什麼是我

WeTV、結果娛樂共同出品的明星社交實境節目WBL《微波爐男孩的假期》，由張睿家、林子閎、楊宇騰（Yu）、石知田、李齊、羅德弘共同完成，昨（31日）跨年夜迎來第八集最終回，露營最後一天，終於公開6位男孩出發前各自收到的「祕密任務」，必須在3天2夜裡完成。楊宇騰要收集5人的頭髮，他無奈表示：「我的任務好難，為什麼這個任務要給我？」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-01 12:30:00
旅途中6位男孩獻出最真實的初體驗，在前期的播出內容中，他們全體換上白襯衫、牛仔褲造型，挑戰山林野溪時尚照的拍攝，李齊在眾人起鬨下脫去上衣，露出健身有成的肌肉線條，下水拍攝性感濕身照，林子閎、羅德弘見狀也玩開了，索性泡進溪水裡拍攝，林子閎表示：「我是一時興起的，看到李齊下去拍，覺得人生好像也沒有多少次有這個機會，還有這麼專業的攝影師，但下去後才發現褲子會濕哎，我沒有帶別條褲子來換，有點尷尬。 」
帶頭下水的李齊表示：「我很喜歡溪邊，從小爸爸就常帶我去溯溪、烤肉，所以我拍照時都沒有在狀態內，滿腦子都是想要去游泳，還有捕魚抓蝦。」在台灣第一次見到清澈溪流的楊宇騰YU說：「我非常驚訝，水質有夠好，而且裡面超多魚。」時尚照挑戰賽最後由張睿家、石知田獲得評審們的青睞得到優勝，當晚為了犒賞辛苦拍攝的男孩們，監製與製作人特別準備了烤乳豬大餐，讓他們直呼簡直人間美味。
露營的最後一夜，6人玩起猜謎遊戲，要猜出自己帽子上的人名，為了贏得遊戲，微波爐男孩演戲魂上身，現場宛如宮鬥劇，林子閎笑稱：「我是看到石知田開始怒飆一波戲，我想說好玩嘛，大家就來玩。」李齊則大開眼界地表示：「玩遊戲時才發現，原來男生也是會勾心鬥角，想讓對方輸的時候，我們什麼話都說得出來。」最終回也將公開團員們對彼此的真心話，以及6人誰能完成祕密任務？《微波爐男孩的假期》每周五晚間8點在WeTV上線，同名紀實書《微波爐男孩的假期：別樣旅行紀實》現正熱賣中。