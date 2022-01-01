北美教授協會聲明挺林昶佐：台灣走向世界最需要的原動力

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聲明說，除此殊榮之外，林更曾獲金曲獎、總統文化獎、歐美、日本搖滾雜誌票選全球最佳主唱等，並長期積極參與人權、環保、文化政策等議題運動。在立委任期間，也大力推動轉型正義。由於其多重身份的特殊性， 及所屬的閃靈樂團原具備的國際知名度，他的參選獲得逾百國際媒體報導，成為當年中央大選最受國際矚目的候選人。他被英國廣播公司（BBC）譽為世界第一位進入國會的重金屬搖滾明星，也被美國有線電視新聞網（CNN）稱為台灣國會最進步的立委之一。
聲明說，林昶佐從學生時期就積極參與政治與社會活動，2004年參與李登輝學校青年領袖班，並於2007年獲任命為二二八基金會董事。2008年一月宣布卸下閃靈團長一職，加入謝長廷總統候選人競選總部，擔任青年部執行長。 同年到印度達蘭薩拉拜訪達賴喇嘛，隔年在台灣舉辦「西藏自由音樂會」。 2010年林昶佐獲選為「國際特赦組織台灣分會」理事長，推動台灣分會改革，廢除讓台灣國家定位尷尬的國際備忘錄，並在國際會員大會當選為亞太主席代表。
聲明談及，林昶佐在1996年組成重金屬樂團「閃靈」。閃靈的音樂內容以台灣歷史與神話為背景，旋律編寫融合五聲音階與台灣小調、演歌。閃靈的國際巡迴演唱會相當頻繁，常在國際搖滾、流行音樂報章雜誌曝光。他自1995年開始策劃音樂活動、演唱會、音樂節、音樂國際交流。其參與策劃之野台開唱、大港開唱等活動常配合推動文化相關法案、音樂公共議題。
聲明也說，林昶佐於2005年縣市長選舉過程中，與許多台灣音樂人、策展人共同成立「音樂文化公民聯盟」，要求候選人推出音樂文化相關政策。2007年閃靈將該年的巡迴眼唱會定名為「UNlimited Tour」，藉此讓各國樂迷了解台灣受到聯合國（UN）限制（limit）的不公。因此，當年包括「台灣聯合國協進會」以及「UNTC台灣加⼊聯合國促進會」等民間組織都邀請閃靈擔任其活動代理人，台灣政府外交機關亦委託閃靈樂團在美國巡迴期間宣達以台灣名義加入聯合國的理念。
聲明說，閃靈從不避諱表現他們對國際人權、台灣獨立等公共議題的理念，並參與推動相關的社會運動。林昶佐曾發起「Say Yes to Taiwan 台灣魂演唱會」，於「二二八」60週年參與發起推動轉型正義的「正義無敵音樂會」。並爭取到「西藏自由音樂會」來台舉辦，2009年再次舉辦「西藏自由音樂會」，並獲第四屆「西藏音樂獎」最佳國際藝人獎。
聲明說，進入國會後，林昶佐仍持續理念，繼續在人權，文化，環保、台灣主權與轉型正義等議題上深耕，並在這方面提出各種進步法案。北美洲台灣人教授協會也長時間觀察林昶佐在得獎後對台灣政治與其選區的貢獻，例如爭取減稅、公托、社會住宅，或是疫情期間爭取疫情熱區的疫苗、擴大對勞工小型店家的紓困、以及萬華振興的預算等政策，都是可見的政績，林昶佐更代表台灣參加今年美國主辦的民主高峰會，為台灣發聲。這些努力，正是台灣走向世界最需要的原動力。