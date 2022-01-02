小家庭年夜飯「泰」有創意！瓦城4品牌經典海陸澎湃上桌
今年除夕夜訂購年菜好有口福，超多餐飲集團都推出多款年菜選擇，圍爐在家吃米其林大餐、超難搶門前隱味鴛鴦鍋，連早安美芝城都來貢獻創意，最早掀起異國年菜風潮更已追加訂單供下訂。還是沒搶到的民眾別擔心，瓦城泰統集團也推出常溫年菜囉！旗下4家餐廳瓦城、非常泰、1010湘、時時香，聯手祭出泰式與中式年菜，主廚當日新鮮現做6人或8人團圓餐外帶，經典美味好料現在大曝光。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-02 16:19:15
瓦城與非常泰的泰式經典美味，首推最熱銷的招牌「原味月亮」蝦餅，搭配明星菜色「冬粉鮮蝦煲、檸檬清蒸魚、辣炒牛／豬肉」，以及新年限定的「綠咖哩什蔬」，飽滿大蝦仁和Q彈中卷的「鐵板香辣雙鮮」，最重要的熱湯品是「開運酸辣海鮮鍋」，超涮嘴酸辣湯頭熬煮豐富海鮮配料，很開胃。
別忘記再來一道海陸雙全的團圓菜「豬肋排櫻花蝦米糕」，富有蝦醬香氣的米糕搭配干貝、香菇等好料及豬上排，是可加價購自由選配的菜色，還有另款餐後甜點「團圓芋香紫米糕」，綿密香濃芋泥與香Q紫米，淋上南洋椰風淋醬，異國風味香濃！讓大家自己組成最想要的年夜飯。
而跨菜系的中式料理時時香，則應景供應醇香軟綿「黃金上湯獅子頭」、鮮美甘甜的「剝皮辣椒燉雞湯」，還有人氣爆棚的「3.5杯雞」、「阿婆紅燒肉」等經典創意台菜。
1010湘的辛辣道地湖南菜則推出絕品鹹香「神仙孜然肋排骨」、濃香四溢的「霸王魚頭」，搭配寓意吉祥的「松子年糕牛肉」、滋補中藥濃白湯頭的「一罐香」煲湯等菜色。還有年菜套餐限定推出的特別菜色，「福運鮮蝦捲」沾上酸甜梅子醬、全新「麻油櫻花蝦松阪豬米糕」等，福氣滿滿又好吃。
瓦城泰統集團旗下4品牌，推出不同人數、經典必吃的團圓宴年菜外帶套餐，6人經典小家庭3999元及8人團圓大滿足5999元。即日起至1/27 22:00開放現場及線上訂購，透過「wa10瓦城」官方line帳號進入各品牌「年菜預購專區」就可一指預訂，取餐日期為1/30小年夜～1/31除夕，取餐店點遍布全台。自取還加碼送888元開運美味金喔。