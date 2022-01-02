阜杭豆漿「排隊到心累」到底夯啥？眾認了2點：爽賺超多

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問題曝光後，隨即引發眾人討論，「燒餅好吃！！！蛋餅普通！但燒餅夾蛋真的好香啊」、「絕不只普通，明明就很不錯」、「好吃阿～可惜離有點遠，不然想天天都買來吃」、「我覺得好吃，喜歡厚餅蛋」。
其中就有行家點出「品牌名聲」和「地點」皆是爆紅關鍵，「品牌做起來了，隨便說普人家還是爽賺」、「因為被米其林推薦吧」、「順路、路過、住附近買還ok」、「真的是因為開在台北」、「因為在台北的關係」。
不過，也有人搖頭認為，「快10年前經過有買過，很普通+1」、「絕對算好吃的啦！但排隊+媒體曝光，讓它變成有點過譽」、「好吃，但要排成那樣就不值得了」、「台灣人愛排隊跟風」。
事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《阜杭豆漿「排到崩潰」真好吃？ 7關鍵曝光：生意賺到老》，就有鄉民專業分析大排長龍的7關鍵，包括「1、地點好，捷運站出來就到；2、附近沒什麼平價美食；3、行銷做得好，生意賺到老；4、這就給觀光客吃的，因為觀光客不會跑到大部分人住的住宅區；5、我家巷口真的屌打，住宅區的店無論價格或口味，都更適合在地人；6、台北人不會專程跑去吃；7、外縣市被廣告吸引的人才會去吃，可能只吃一次就不吃了，但光靠這個就賺很多」。（編輯：陳雅雲）