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阜杭豆漿「排隊到心累」到底夯啥？眾認了2點：爽賺超多

▲台北老店「阜杭豆漿」相當知名，總統蔡英文甚至將其贈給出戰東京奧運的中華隊選手。不過，就有網友好奇詢問「大家覺得阜杭豆漿好吃嗎？」隨即引發老饕們討論。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲台北老店「阜杭豆漿」相當知名，總統蔡英文甚至將其贈給出戰東京奧運的中華隊選手。不過，就有網友好奇詢問「大家覺得阜杭豆漿好吃嗎？」隨即引發老饕們討論。（圖／翻攝蔡英文臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 15:26:07｜2022-01-02 15:38:07

台北老牌「阜杭豆漿」被稱作是全台最火紅的豆漿店，門外時常上演大排長龍的景象，而其知名度相當之高，總統蔡英文甚至將其贈送給出戰東京奧運的中華隊選手。對此，就有網友好奇詢問「大家覺得阜杭豆漿好吃嗎？」隨即引發老饕們討論，分析其爆紅的關鍵原因。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示心血來潮想去光顧入選米其林美食指南的「阜杭豆漿」，但當他抵達後，發現店家附近出現將近100公尺的排隊人龍，讓他瞬間心死離開，「所以想問問看吃過阜杭豆漿的人，這家真的那麼好吃嗎？」。

▲網友好奇詢問「大家覺得阜杭豆漿好吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「大家覺得阜杭豆漿好吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，隨即引發眾人討論，「燒餅好吃！！！蛋餅普通！但燒餅夾蛋真的好香啊」、「絕不只普通，明明就很不錯」、「好吃阿～可惜離有點遠，不然想天天都買來吃」、「我覺得好吃，喜歡厚餅蛋」。

其中就有行家點出「品牌名聲」和「地點」皆是爆紅關鍵，「品牌做起來了，隨便說普人家還是爽賺」、「因為被米其林推薦吧」、「順路、路過、住附近買還ok」、「真的是因為開在台北」、「因為在台北的關係」。

不過，也有人搖頭認為，「快10年前經過有買過，很普通+1」、「絕對算好吃的啦！但排隊+媒體曝光，讓它變成有點過譽」、「好吃，但要排成那樣就不值得了」、「台灣人愛排隊跟風」。

事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《阜杭豆漿「排到崩潰」真好吃？　7關鍵曝光：生意賺到老》，就有鄉民專業分析大排長龍的7關鍵，包括「1、地點好，捷運站出來就到；2、附近沒什麼平價美食；3、行銷做得好，生意賺到老；4、這就給觀光客吃的，因為觀光客不會跑到大部分人住的住宅區；5、我家巷口真的屌打，住宅區的店無論價格或口味，都更適合在地人；6、台北人不會專程跑去吃；7、外縣市被廣告吸引的人才會去吃，可能只吃一次就不吃了，但光靠這個就賺很多」。（編輯：陳雅雲）

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