專訪／《一杯熱奶茶》拍到崩潰 連晨翔嗆導演：找別人演
由連晨翔、吳子霏主演的愛情電影《一杯熱奶茶的等待》改編自20年前的暢銷小說，作者詹馥華親自執導，要讓粉絲們在濕冷的寒冬感受到愛情的溫暖。日前連晨翔、吳子霏接受《NOWnews今日新聞》採訪，透露雖然《一杯熱奶茶的等待》看似愛情小品電影，但2人其實做了非常多功課，也下了很多苦工，吳子霏用左手苦練畫畫功力，連晨翔則是一度險些和導演詹馥華撕破臉。
記者臺孝婷/專訪
2022-01-02 21:35:45
摩羯座的連晨翔透露自己私下是「鋼鐵理性派」，而且待人處事都會拿捏好自己的情緒，但在《一杯熱奶茶的等待》中他飾演的男主角黃子捷是一個不折不扣的紈褲子弟，看似輕浮的背後又帶著一絲憂鬱，讓連晨翔坦言要詮釋這樣一個情緒多變的角色對他來說是一個很大的挑戰。連晨翔笑說：「導演覺得我太懂事、太有禮貌，還要我把官腔拿掉。」
直到有一次表演課時，連晨翔終於受不了大叫：「感覺很像被脫掉面具，不要再逼我了！」因為他覺得自己一直演不出詹馥華想要的感覺，彼此溝通了很長的時間，「我那時候心理狀態接近崩潰，很想要舉白旗投降。」連晨翔甚至對詹馥華說：「妳要不要找別人？合約還妳，妳找別人演。」讓詹馥華當下聽到傻眼，甚至一度氣到拒絕和連晨翔合照。好在最後經過1個多月的前置作業磨合下，連晨翔終於達到詹馥華心目中黃子捷的樣子。
詹馥華一開始就鎖定吳子霏出演女主角，但因為當時吳子霏爸爸不幸辭世，讓她大受打擊，也因此錯過《一杯熱奶茶的等待》的試鏡，導致電影一直到開拍前都還沒有確定女主角人選。直到最後一刻詹馥華致電吳子霏，才讓吳子霏終於點頭答應。為了符合片中女主角左撇子的設定，吳子霏開拍前1個月就開始強迫自己習慣使用左手，還會在片場用左手畫畫和做筆記，連詹馥華都一度詢問工作人員：「子霏的字怎麼這麼醜？」吳子霏自認平常也是理性派，所以會透過演戲時發洩情緒，笑說自己私下比較像直男。對連晨翔、吳子霏來說，《一杯熱奶茶的等待》不只是一部愛情片，更有探討到親情、友情和如何適當處理自己情緒的議題。