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奴才每早出門　愛貓都超激動揮手說再見：努力賺罐罐錢嘿！

目前8歲的薩克斯，早上都會做一件事，為要去上班的主人加油打氣。（圖／Twitter@mikeoldmac）
目前8歲的薩克斯，早上都會做一件事，為要去上班的主人加油打氣。（圖／Twitter@mikeoldmac）

李家慧

2022-01-25 16:15:55

唉，每次都是別人家的貓最可愛！英國一名飼主麥可養了隻長毛貓薩克斯，很有個性的牠卻有個超可愛的習慣，每當主人上班就要來一下！ 

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每天一早麥可走出家門要上班時，總會經過自家的一片大玻璃窗，這時在裏頭等待已久的薩克斯，就會滿心雀躍地和麥可激動地揮著手手，一路邊揮手邊目送奴才離開，像是在和他說再見。可愛的模樣瞬間融化了許多網友的心，在推特引起一陣瘋傳！ 


目前8歲的薩克斯，早上都會做一件事，為要去上班的主人加油打氣。（圖／Twitter@mikeoldmac）
目前8歲的薩克斯，早上都會做一件事，為要去上班的主人加油打氣。（圖／Twitter@mikeoldmac）
每天一早薩克斯都會坐在玻璃窗前等麥可出門。（圖／Twitter@mikeoldmac）
每天一早薩克斯都會坐在玻璃窗前等麥可出門。（圖／Twitter@mikeoldmac）
奴才掰～要努力賺錢給偶買罐罐欸！（圖／Twitter@mikeoldmac）
奴才掰～要努力賺錢給偶買罐罐欸！（圖／Twitter@mikeoldmac）
薩克斯會一直待到奴才離開視線。（圖／Twitter@mikeoldmac）
薩克斯會一直待到奴才離開視線。（圖／Twitter@mikeoldmac）
麥克表示自己和薩克斯的相遇相當特殊，其實是一開始原飼主將牠放養在街頭，但後來薩克斯卻選擇住進他們家中，是隻有緣的自來貓。 


3年前一天早上麥可要離家時，正好看到薩克斯坐在裡面，就對牠揮了揮手，想不到薩克斯竟也對牠激動地揮著手手，並且從此開始養成這樣的習慣，每天都要揮手手目送奴才離開。雖然薩克斯這麼做很久了，但麥可最近才分享這段影片，他解釋說：「我決定將這段影片分享在推特上，是因為最近社交媒體上充斥著讓人沮喪的消息，因此我想鼓勵大家，給大家一點正面的力量。」 


雖然如今世界各地，有些國家、地區的疫情已經漸漸緩解，但依然有不少地方傳來不幸的消息。在這樣動盪不安的時刻，麥克選擇用薩克斯這段可愛的影片，希望能融化大家的心。最後就來看看這段影片吧～（編輯：李家慧） 



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