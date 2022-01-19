美瞳花豹產4幼子農舍急避雨 全村民超暖心供吃供住！
傾全村之力，也要守護你們全家平安！印度納西克一個村落在8月16日時，發生了一件全村民都沒預想到的事！一名農夫在自己儲藏農具的小屋中發現了4隻花豹幼崽，驚訝之餘也趕緊通報政府當局相關單位。在動保團體Eco Echo的幫助之下，不只花豹全家過得安全舒適，全村落也小心翼翼不去驚擾牠們，展現了人與野生動物和諧共處的難得景象。
Eco Echo團隊先確認母豹不在小屋內之後才謹慎進入，在內部和四周架設多部監視攝影機，並在沒有觸碰、打擾幼豹的情況下，檢查了牠們的健康狀況。一個小時後，母豹回來了，帶著在附近農場獵食的幾隻雞。
原來花豹一家因為附近山區雨勢突增，來到這裡避雨。這是當地第一次有花豹現身在人類居住的地方，除了森林局官員全天候的監視守衛，確保花豹一家不會受到干擾，村民在經過了解之後也非常配合，甚至即使失去了不少雞隻，也非常高興能幫助花豹五口之家的生活。
22日雨勢減緩，母豹叼著幼豹一隻隻離開並回到森林，所有人都開心不已！無論是村民、官員或是Eco Echo的團隊都很高興看到這樣的結果，他們一同守護了花豹一家的安全，也讓人真正感受到，人和野生動物確實能夠和諧共存。
最後來看看當時記錄下的珍貴影像吧！（編輯：李家慧）