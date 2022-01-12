救援浣熊後野放　不料「牠都記得」還常回恩人家拜訪！

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2019年時網友在路邊發現一隻被遺棄的小浣熊，出生四週齡，身邊卻舉目無親，孤獨無依的牠在野外很難生存，網友嘗試聯絡多家野生動物康復中心，但需要救援的動物實在太多，中心自顧不暇，說明能提供的只有帶牠接受人道安樂死，或將其野放自然、聽天由命。於是網友將腦筋動到了自己媽媽身上，想起自家母親就有些飼養浣熊的經驗，不如就近尋求幫助！
剛發現小浣熊「小手（Little Hands）」時，牠全身脫水且飢餓，狀況糟糕，網友母親接手照顧牠後，細心地用奶瓶將牠餵飽，而期間小手也像個寶寶一般，用手托著水瓶，睜大眼睛直視著網友母親，像是想把恩人的身影牢牢記在腦海裡。照顧小手兩個半月後，身體狀況已完全康復，網友一家便放走牠，讓牠回到應該在的地方。
可沒想到小手回歸自然後，竟然自主性不定期回訪，最初野放的那幾天，牠幾乎天天拜訪，而網友媽媽也會留下食物，坐在門廊上等待牠的到來，小手來後也會主動爬到母親身邊，尋求母親的撫摸。而這個回訪習慣維持至今，雖然有時候也會一個月都見不到牠，但這樣偶爾回家的行為也這樣斷斷續續地持續了三年。
善心的網友一家，在五年內陸續救援超過15隻浣熊，但沒有一隻與小手有同樣行為，小手是其中最特別的！網友對於這樣的感人故事非常喜歡，紛紛回覆說：「感情就是這樣一來一往，你真誠，對方也能感受到。」、「小浣熊已經把這當娘家了！」、「太可愛，媽媽的心要融化了」、「知恩圖報」。
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