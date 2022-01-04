16歲少年娶71歲嬤！嗨喊「新婚夜超棒」 4年後現況曝光
許多人認同年齡不是相愛的問題，在印尼就有一對夫妻，老公年僅16歲時就迎娶71歲的婦人，在當地造成一股轟動，並且受到許多人反對，但獨排眾議走入婚姻的他們，4年後的現況也於近日曝光了。
編輯中心/綜合報導
2022-01-04 15:38:04
綜合外媒報導，2017年時16歲的利亞迪（Selamat Riayadi）娶了71歲的羅哈雅（Rohaya），因夫妻倆年齡差距過大，在當時受到家人、村民的反對，也在各地引發不小的討論。而如今4年過去，夫妻倆的感情卻越來越深厚，目前擔任按摩師的利亞迪，會將賺來的薪水全交給妻子，除了本業外他也會打零工賺錢養家。
利亞迪表示，自己愛上沉迷於妻子的原因就是，羅哈雅充滿關懷的人格魅力，妻子經常會在枕邊唱歌伴他入眠。而利亞迪也曾擔憂妻子魅力強大，恐怕會吸引其他男人覬覦，因此將妻子限制於屋內，但羅哈雅反而更加愛他，若有機會也想生下2人愛的結晶。
而除了婚姻生活幸福外，利亞迪也曾表示2人的新婚夜非常棒，可見在生理上也十分融洽，雖然外界曾經誤解利亞迪，認為他是想要繼承妻子的財產，才會跟她步入婚姻，但實際上羅哈雅名下並沒有財產，更準確得來說是窮困的，而當地村長以及村民也為2人證言，他們夫妻確實是真心熱愛彼此。（編輯：鍾怡婷）