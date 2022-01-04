新聞自由堡壘遭「壓」垮　外媒：香港媒體工作環境惡化

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《眾新聞》2日表示，《立場新聞》的停運，觸發他們在很短時間內決定停止運作。《眾新聞》聯合創始人楊健興表示，「我們已經盡力不觸犯任何法律，但很難知道法律實施的邊界，我們無法在安心工作。雖然《眾新聞》的編輯部沒有被香港執法部門接觸，但可以預料到，香港網媒會受到當局處置」。
《眾新聞》總編輯李月華指出，決定停運主要是無法拿捏一個報導或一句話是否會觸犯法律，並強調該決定並不代表《眾新聞》改變了，而是客觀環境改變了。
香港記者協會對《眾新聞》停運感到痛心及遺憾，認為一再有傳媒機構停運，對香港聲譽所受的影響難以估計。
香港特首林鄭月娥4日在例行記者會上反駁，表示無法接受「香港新聞自由正在面臨滅絕」的說法，認為執法部門對《眾新聞》並未採取任何行動，停止營運是媒體自己的決定，不能與新聞自由掛鈎。
針對香港媒體一個接一個宣布關門，法國《世界報》指出，《立場新聞》前任高層被以「煽動罪」起訴，並被拒絕保釋，這是親北京的香港政府對香港媒體進行鎮壓的最新例證。報導強調，長期以來香港一直被認為是亞洲新聞自由的堡壘，許多國際媒體也在香港設立了地區總部。但隨著2019大規模抗議後的鎮壓行動，媒體環境急劇惡化，而北京當局更將2020年開始實施的《國安法》做為壓制異議的主要工具。