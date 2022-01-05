我是廣告 請繼續往下閱讀
私密處保養 日常小秘招
平時做好保養清潔，可降低陰道感染風險，另外也可注意衣著，下半身盡量保持寬鬆透氣，即使在冬天也應遵循此原則。許多女性在出現輕微感染時，會變得特別注意清潔的問題，但此時切記不可過度使用清潔產品，反而會同時破壞好壞菌，進而失去保護層。在中醫治療上有所謂的「開藥洗」，用一點中藥清洗外陰部讓私密處調整至較為乾燥，避免細菌滋生。 但其實我們更鼓勵女性朋友們在日常生活就保持良好習慣與保養，才是長久之計！
挑好菌加上天然漢方草本成分 讓保養事倍功半！
日常保養除了衣著與日常作息外，也可以搭配保健食品改善私密處問題。例如攝取乳酸菌維持私處的微酸性環境，不過在挑選時要注意，因市面上保健食品眾多應盡量選擇具信譽的大廠牌。另一個要點就是認明有專利技術的雙層包埋的乳酸菌，此種技術在乳酸菌表面包覆蛋白質，接著再包覆一層特殊膠體，解決長久以來天然乳酸菌不易保存與不耐胃酸的問題，因此可有效提升調控防護。
目前乳酸菌通常也含有其他複方成分可以幫助私密處保養，如最為人所知的蔓越莓，因為蔓越莓中的A型前花青素可以形成私密處保護屏障，有效阻斷細菌黏附尿道；洛神花萼萃取物則擁有最具保健功效的植物多酚，可有效改善生殖泌尿道感染，改善搔癢、異味，抑制常見病源菌，降低77%泌尿道感染。
另外，將漢方草本添加進乳酸菌也有加乘效果，像是在中醫常見的金銀花、蒲公英，抑或是白茅根等，金銀花是典型具清熱作用的天然藥材，中醫時常在醫治喉嚨發炎、陰道發炎時用到金銀花。
多關心、察覺自己的身體狀況，保持良好的睡眠與運動習慣，並適時搭配乳酸菌等私密處保健食品作為日常保養，就能維持好私密處健康。
資料來源：健康醫療網 私密處保養清潔這樣做！ 擺脫癢妹妹
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊