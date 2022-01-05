駕訓班學員準備上路！教練見「1幕」愣住 網嚇：扣100分
不少人成年後為了考取駕照，都會選擇報名駕訓班接受教導。不過近期就有位教練準備指導學員上路時，車還沒開動就發現「誇張的1幕」，畫面曝光也引爆網路熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-05 11:05:48｜2022-01-05 11:29:14
一位駕訓班教練在臉書《爆廢公社》上發出一張照片，只見他坐在副駕駛座準備看學員開車練習，沒想到女學員竟然能把駕駛座的安全帶插錯到副駕駛的安全扣，這讓原PO不禁傻眼「我以為自己都不會碰到這種事情，居然被我碰到了⋯其實這是還在做上路前的檢查動作，她督過來這邊的安全帶孔的時候，就懷疑該這麼快帶上路嗎」。
貼文曝光後立刻有不少網友嚇傻回應「直接扣100分啦～別放出來害人」、「下次會不會拉錯手煞車，千萬別放出來」、「教練壓力應該很大...」、「好，零分！下一位」、「別人的安全扣比較安全？這個要幾隻雞腿才能換到駕照」、「雖然是上路練習，但能插錯安全扣真的蠻離譜的」、「準備好請開啟考試評分系統～扣100分～請退回準備補考」、「之前在對岸看過影片，直接扣1百分下車」。
事實上過去公路總局在2018年統整考驗科目「行車前檢查」，包括「起駛前未轉頭觀察前後左右」以及「起駛前未依規定顯示方向燈」等扣分項目，只要出錯就直接扣32分，另外「未繫安全帶」扣分加重，也從扣16分增至32分。（編輯：潘毅）