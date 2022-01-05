太扯！北市男搭客運不戴口罩 司機勸導竟被痛毆滿臉血
（中央社記者黃麗芸台北5日電）劉姓男子昨天酒後搭乘客運卻未戴口罩，被客運司機吳男予以勸導，心生不滿的劉男，趁所有乘客下車之際，徒手毆打吳男頭部，警方獲報後，依現行犯逮捕劉男送辦。
台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，轄下敦化南路派出所昨天下午4時30分獲報，指轄內忠孝東路4段有輛客運的車廂內，發生乘客毆打客運司機事件，立即派員到場處理。警方初步瞭解得知，全案為吳姓司機勸導未戴口罩的劉男，不料引發酒後的劉男心生不滿，竟趁所有乘客下車之際，徒手毆打吳男頭部，導致吳男頭部擦挫傷。
到場員警隨後協助將傷者吳姓司機送醫治療外，也將涉案犯嫌劉男依現行犯予以逮捕。全案詢後，劉男坦承犯行不諱，警方依涉刑法傷害罪嫌移請台北地檢署偵辦。此外，關於劉男外出未戴口罩部分，也將依違反傳染病防治法予以裁罰。（編輯：張芷瑄）
※【NOWnews 今日新聞
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