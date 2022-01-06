幼稚當有趣！男星1舉動　慘遭陳妤無情打槍

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兩人為了節目來到宜蘭，一路上吃吃喝喝、盡情享受在地美食，個性相當直接的陳妤，旅途中依舊不忘吐槽侯彥西：「你不是跳水，還是體操很厲害嗎？」侯彥西驕傲地秒回：「我可是B-boy ，以前還跳過breaking耶！」而性格大剌剌的陳妤，一點也不留餘地的嗆說：「那怎麼現在變成這樣？」還特別提醒觀眾，不要以為侯彥西年紀很大，其實他很年輕，「只是長的比較老」。兩人相處這短短的幾分鐘內，陳妤就連打侯彥西兩槍，讓他只好不斷回以尷尬又不失禮貌的微笑，但這貌似也成為兩人另類的相處模式。
喜歡挑戰刺激的陳妤，還帶著侯彥西到外澳體驗飛行傘，陳妤面對眼前寬闊的風景，滿心歡喜地的在飛行傘上不斷狂呼、享受收進眼底的所有美景，還和教練討論起氣流，相較侯彥西因怕高，驚恐到直喊：「太高了、太高了！ 不行、不行！」的反應形成強烈對比，不禁讓人覺得兩人的個性應該要對調一下。
製作單位最後安排兩人到海鮮市場挑選食材，兩人興高采烈地討論著如何準備晚上露營時的晚餐，陳妤就像個專業大廚一樣，非常認真地跟魚販挑選漁貨，但其實這兩個人都是對廚藝一竅不通的「噗攏共」，故意佯裝成料理高手的樣子，讓人好奇他們能否順利吃到晚餐。而兩人逛漁市的路上，許多攤位老闆都非常熱情的叫侯彥西「帥哥」，侯彥西也撒嬌的回應對方。（編輯：薛羽彤）