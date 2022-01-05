「暮光女」嚼碎珍珠吞下肚 《史賓賽》還原黛妃婚姻悲劇
▲《史賓賽》由克莉絲汀史都華主演。（圖／myVideo提供）
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▲《史賓賽》由克莉絲汀史都華主演。（圖／myVideo提供）
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-05 19:32:38
myVideo影音平台1月推出電影片單，強檔《史賓賽》講述英國皇室黛安娜王妃的婚姻悲劇，女主角「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）還魂般的演技大獲好評。電影裡其中一幕，黛妃因傷心欲絕，扯斷脖子上的珍珠項鍊，把一顆顆大珍珠生吞入口中嚼碎的畫面，堪稱全片最衝擊，史都華在接受外媒訪問時，透露其拍攝內幕，「那其實是訂製的巧克力，但咬的時後嘴巴不能張太開以免穿幫，當下的感覺就像是吃M&Ms巧克力。」
史都華也笑說，原本的畫面聽起來就是吃巧克力的聲音，後製時改加上咬破珍珠「喀拉喀拉」的音效，畫面瞬間充滿了衝擊力，也成為全片最經典的片段之一。她表示：「我們其實並不知道黛妃當年是否曾真的有嚼珍珠，但我們想藉此呈現一個女人的掙扎痛苦心境，而非用死板的方式表達。」 《月光光新慌慌：萬聖殺》是影史恐怖經典「月光光心慌慌」系列的第12部作品，也是2018年電影《月光光新慌慌》的二部曲續集，由「尖叫女王」潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）回歸主演，再度面臨面具殺人魔麥克邁爾斯的瘋狂追殺危機，暴力血腥劇情讓影迷又怕又愛。潔美李寇蒂斯日前受訪時透露，《月光光新慌慌》將在第三部曲《月光光新慌慌：萬聖殺》迎來大結局，也將會是她最後一次回歸演出該系列，更預告「結局會讓大家非常生氣、非常震撼。」 ▲《月光光新慌慌：萬聖殺》是《月光光新慌慌》的二部曲續集。（圖／myVideo提供） 另外，「災難片專門戶」傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）主演的動作爽片《高玩殺手》、「第五代龐德」皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）組隊上演瞞天過海精心劫案的《偷天俠盜團》、林柏宏和陳庭妮主演的大尺度愛情驚悚片《青春弒戀》、韓國賣座災難喜劇《天坑》、溫馨科幻動畫《米家大戰機器人》、療癒系真人動畫《比得兔兔》 、帶有成人恐怖寓言的懸疑片《羊懼》等，1月都將在myVideo上看得到。 ▲《青春弒戀》由林柏宏主演。（圖／myVideo提供）