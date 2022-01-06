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核醫放射藥物副作用大？　醫：只殺癌細胞、傷害很低

核醫放射藥物副作用大？　醫：只殺癌細胞、傷害很低
核醫放射藥物副作用大？　醫：只殺癌細胞、傷害很低

健康醫療網

2022-01-06 08:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】醫院裡科別種類琳瑯滿目，其中「放射科」和「核子醫學科」，不免令人聯想到放射線、核能、輻射等共同議題，究竟放射科和核子醫學科差異何在？和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀表示，「放射科是利用儀器，例如X光、電腦斷層（CT）等，產生放射性穿透人體，就會照出影像片子，基本上他們所有的檢查都是透過儀器去發射電子。」

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而核子醫學科，是利用有放射性的「藥物」，透過打針或是口服進入人體後，藥物會在體內分布。而每種藥會有其特性，例如甲狀腺功能，核子醫學科醫師就會使用與甲狀腺代謝有關的藥物，其藥物上面帶有放射線，打進人體之後等到時間到了就照相，「因此放射性都是從病人身上發出來的，不是透過機器產生的。」而核子醫學科的治療，也是藉由讓帶有放射線的藥物進入人體進行。

核子醫學治療　可用於甲狀腺癌、攝護腺癌

核子醫學科方面最常見的治療，是運用碘131於甲狀腺癌治療。黃玉儀表示，碘131是口服藥物，且少數甲狀腺功能亢進的患者，有時也會用碘131治療，只是用量較少，治療癌症用量則較多。而近年也發展出PSMA治療，何謂PSMA？黃玉儀表示，先以「PSA」來看，PSA稱之為攝護腺特異抗原，P指的是攝護腺（Prostate）、S是特異（Specific）、A是抗原（Antigen），年長者常會驗PSA指數來檢查攝護腺是否有異常。

而PSMA則是有個M夾在中間，M就是細胞膜（Membrane），黃玉儀表示，這是一種會表現在攝護腺癌細胞表面的一種「抗原」，可以偵測攝護腺癌。以放射性藥物的原理來看，選擇可以診斷此抗原的放射性藥物，就可以知道癌細胞在哪，再換成治療用的放射性藥物。

而放射線可分為α、β、γ，γ是放射性最弱但可以穿透人體，所以可以拿來照相，黃玉儀表示，「α、β能量高，但是作用距離很短，一下就把能量丟到旁邊去，所以它反而造成細胞傷害卻無法穿透人體。」所以治療時，會把放射線物質換成α或β。接著利用針劑注射，將藥物送到攝護腺癌細胞表面，有殺傷力的放射性就可把癌細胞殺掉達到治療效果。而不同種藥物吸收的器官也會不同，所以會因藥物特性來決定是要打針或口服，目前口服大概僅有碘131，其他幾乎都是靜脈注射為主，直接送到血管裡作用最快。

放射性藥物能達到精準治療　副作用、傷害也低

黃玉儀表示，其實相對其他癌症所使用的藥物，放射性藥物的副作用與傷害較低。以PSMA為例，因為特異性高，「只會被癌細胞吸收，沒有被吸收的話，也不會一直留在人體內。」除非癌細胞嚴重擴散，尤其是骨頭裡面全部都是腫瘤的患者，附近正常骨髓功能的細胞依然會被影響，但如果是做化療，所有細胞一視同仁，副作用又快又明顯，相對的放射性藥物就沒有這麼劇烈。



資料來源：健康醫療網 核醫放射藥物副作用大？　醫：只殺癌細胞、傷害很低

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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