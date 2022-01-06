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衣服脫不乾！他曝「蠢哭關鍵」　網笑瘋：脫水機快被淹死

▲一名網友在網路分享脫水機無法脫乾衣服的經驗，真相曝光後網友都笑翻了！（示意圖／取自photoAC）
▲一名網友在網路分享脫水機無法脫乾衣服的經驗，真相曝光後網友都笑翻了！（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 10:13:46

許多租屋族因為居住空間有限，會選擇購買脫水機加速衣服晾乾速度，不過使用前真的要好好閱讀說明書啊！一名網友日前上網表示自己買了一台脫水機，使用沒多久發現衣服都脫不乾，真相一曝光網友全都笑瘋了！

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該名網友日前在《PTT-StupidClown》板發文「終於知道為什麼脫水機脫不乾了」，表示自己的租屋處沒有洗衣機，因此前一陣子裝了一台衣服脫水機後，一開始使用都很正常，卻在第4次使用時發現衣服開始都脫不乾，某一天突發奇想將脫水機倒放在浴室地板想要清除裡面的積水，卻意外發現一驚人事實！

▲原PO表示買了一台衣服脫水機，用到第4次開始發現衣服都脫不乾。（圖／翻攝自《PTT-StupidClown》）
▲原PO表示買了一台衣服脫水機，用到第4次開始發現衣服都脫不乾。（圖／翻攝自《PTT-StupidClown》）
原來原PO這時才發現，自己一直沒將脫水機的「排水管」放下來：「我之前以為它是拿來排氣的，或是可以倒水進去，現在想來真的腦洞大開，怎麼會有人需要在裡面注水…但脫水機上面的確有個地方叫『注水口』，也不知道什麼場景會需要用到」，後來想想覺得自己實在是「腦洞大開」，最後也忍不住吐槽自己，將這搞笑的事蹟分享在網路上！

▲原來原PO沒將排水管放下使得脫水機內部積水，還自嘲以為這是排氣管。（圖／翻攝自《PTT-StupidClown》）
▲原來原PO沒將排水管放下使得脫水機內部積水，還自嘲以為這是排氣管。（圖／翻攝自《PTT-StupidClown》）
網友看了貼文後全都笑歪留言：「脫水機快被自己淹死」、「你覺得衣服沒洗乾淨的時候，可以注水進去再脫水」、「原來脫水機要排氣啊，看笨版長知識」、「一點開圖笑翻」、「有什麼深仇大很想溺死洗衣機」、「心情舒爽到彷彿得到了一台新的脫水機」、「脫水機或是洗衣機脫水，不都是要把管子放下嗎」、「你的脫水機差點被嗆死XDD」、「脫水機終於洗清冤屈」、「第一次聽到脫水機要排氣的…本版人認證」。（編輯：陳珮瑜）

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