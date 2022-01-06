英格蘭15人有1人染疫創新高　旅行限制卻將放寬

我是廣告 請繼續往下閱讀
英國政府今天宣布新規定，將取消要求入境旅客出示出發前採檢報告，以及入境後隔離直至採檢陰性的規定，改為要求入境者在抵達的頭兩天接受側向流體免疫層析法（lateral flow），而非較昂貴的PCR採檢。
英國已是歐洲最受疫情衝擊的國家之一，染疫死亡人數目前逼近15萬人，自去年11月底以來，Omicron變異株入侵導致確診病例再度激增。
強生（Boris Johnson）今天對議員表示，單日新增確診近日突破20萬大關，上月起為控制疫情強化的旅遊限制如今不再有效。
他告訴議員：「現在Omicron盛行率這麼高，這些措施對病例增加的影響有限，且會繼續讓我國旅遊業蒙受重大損失。」
「所以我宣布，英格蘭從週五清晨4時（台北時間7日中午12時）起取消入境前採檢規定，這種規定讓許多人斷了旅行的念頭…。」
強生指出，只有側向流體免疫層析法陽性才需再接受PCR檢測，「來協助我們釐清邊境是否出現任何變數」。
他還宣布，為緩解病例空前激增造成的影響，針對英國無症狀感染者的採檢規定將會放寬。1月11日起，無症狀感染者採檢陽性，將無須再接受PCR採檢確定。
蘇格蘭與威爾斯明天起將實施類似措施。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110106