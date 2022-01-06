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末日求生必備？好市多鬆餅「放90天」沒變質　專業解曝光

▲放了90天卻沒變質的小鬆餅。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲放了90天卻沒變質的小鬆餅。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

編輯中心/綜合報導

2022-01-06 12:08:03

好市多的熟食、甜點一直是饕客的最愛，不少消費者購物時總會拿上幾盒。而近日，就有網友分享，自己不小心將去年10月購買的迷你葡萄鬆餅，掉落在車子座椅下方，等到發現時已經超過90天，驚人的是鬆餅卻沒有任何變質的異狀，讓她感到非常訝異。

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▲原po分享放了90天卻沒變質的小鬆餅。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲原po分享放了90天卻沒變質的小鬆餅。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
根據原po在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，去年10月8號購買的迷你葡萄乾鬆餅，到了最近才發現掉落在座椅下方，雖然放了整整超過90天「外觀上竟然沒有任何改變、發霉、異味的異狀欸，它真的好好的」。

▲放了90天的小鬆餅，從外觀看起來沒有變質的異狀。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲放了90天的小鬆餅，從外觀看起來沒有變質的異狀。（圖／取自《Costco好市多 商品經驗老實說》）
原po也在留言區附上照片告訴網友「各位可愛的朋友們，它還是『香』，雖然從照片上看不出來，是一顆放了超過90天的點心」並且幽默表示，這個當然不能再吃了，但新鮮剛買時真的很好吃，自己也還是會繼續回購的，「管它裡面有什麼了…沒有被嚇到，就算有怪物也會買來吃」。

該神奇的經歷讓網友笑回，「末日求生必備」、「可以留著，山難或是沒食物時，還是美味」、「保鮮效果太好了！請問什麼廠牌汽車？」、「知道為什麼車要比冰箱貴了吧」。但也有不少買家的體驗不同「我們家的第二週看有發霉耶！」。

專業網友也出面曝正解，「食物含防腐劑不容易發霉，但食物不容易發霉不代表它含防腐劑，常見的是食物本身含水量低也不容易發霉」、「水份越少，越不容易壞，不然古代人的乾糧怎麼都撐那麼久」、「如果當初烤的夠乾+車上常開空調，有可能裡面的水分都少了，自然就不會發霉啊」、「高糖高油配方加上你保存環境好，所以不易腐敗喔」。（編輯：鍾怡婷）

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