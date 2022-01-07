熱炒店哪道必點菜最肥？油炸類非第一　「冠軍」嚇壞眾人

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高敏敏提醒，以下為每一份餐點之估值，實際份量每家店各異，可以抓個範圍；而熱炒店熱量冠軍為「蒜泥白肉」，300g熱量高達1120kcal、亞軍為「醬爆雞丁」，350g熱量有720kcal、季軍為「沙茶羊肉」，400g熱量則是695kcal，而其他菜色的熱量排行依序則為薑絲大腸、醉雞、蠔油牛肉、宮保雞丁、蝦仁滑蛋、炒海瓜子、炒螺肉、培根高麗菜、鳳梨蝦球、蛤蜊絲瓜、薑絲小捲、苦瓜鹹蛋、清蒸石斑、豆酥鱈魚、蝦醬空心菜、炒蛤蜊、炒空心菜、清蒸鱈魚、涼拌竹筍和清燙蝦盤。
至於熱炒必備的600ml啤酒，熱量則是294kcal；高敏敏說，看似清淡的蒜泥白肉排行第一，是因為它雖然是川燙的料理，感覺很清淡，但其實蒜泥白肉本身就是油脂量很高的豬肥肉切片，所以熱量來源都是在食材本身了，因此她也建議有高血脂或要減脂的人，需特別控制，儘量不要吃。
而像薑絲大腸、沙茶牛肉和醬爆雞丁，也都是屬於熱量地雷菜色，因為大腸是內臟食材、沙茶則是高油脂醬，不只熱量高，過多的調味也會導致鈉含量攀升。因此她也建議吃熱炒時，可以注意五點，第一「以低脂海鮮為主，肉類為輔，減少選擇肥肉及內臟類餐點」、第二「烹調方式以清蒸、汆燙為主，減少油炸及醬料的使用，以免重鹹造成水腫及鈉含量攝取過多」。
第三「別忘記點盤青菜，補充膳食纖維，並優先選擇涼拌或特製少油，因為熱炒菜會導致油脂攝取過多」、第四「如果真的想吃高熱量餐點，建議可以以原味為主，減少醬料使用。教大家一個小撇步，在碗底預留一些白飯，可以幫助吸取多餘的湯汁及醬料，但提醒大家不要吃下肚」。
最後，「以無糖茶、水來代替啤酒」，高敏敏說，若你真的想喝啤酒，建議女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量，一個酒精當量等於啤酒375c.c =15g酒精＝105大卡，「希望大家在大魚大肉之餘也別忘記健康，以免把熱量通通吃下肚」。（編輯：郭佩蓉）
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