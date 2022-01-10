7、8年級生糟了！台灣「可怕曲線」下墜威脅 網認沒藥救
每個不同世代出生的人，都會面臨不同樣的世代困境，談到7、8年級生除了低薪、買不起房以外，還有少子化的問題日趨嚴重。近日，就有網友分享台灣預估勞動人口的曲線圖，表示等到7、8年級生退休的時候，台灣人口中位數的歲數高達60歲，不僅沒有退休金，連勞動人口都沒有了，引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-10 12:59:25
原PO在PTT貼文指出「這個可怕的斜率，代表不可逆的勞動人口加速流失，加上超高齡化時程較世界各國快速，預估115年進入超高齡社會」只見貼出國發會的人口預估趨勢圖，發現台灣勞動人口從2020年到達頂點後，接著就開始一路呈現下滑的趨勢。
「台灣老化指數106年超過100，154年更高達450.1；107年人口年齡中位數為41.6歲，154年將落在57.8歲」原PO坦言「101年扶養比最低點34.7%之後，就開始逐年增加，到154年之後就會高達101.4％，養育負擔加重非常多，這也代表我們這一代七八年級退休後，台灣人口中位數將在60歲左右，可以預期那時候的社會根本無力負擔台灣一半退休人口的退休金，到時候只有老人沒有勞動人口的台灣社會，還會有什麼未來？」
貼文一出，網友紛紛回應「那也只能這樣了啊.....下一代的更苦吧」、「好慘喔！我感覺自己的工作不差了，但還是看不到自己人生的未來」、「低薪問題不解決，大家一起下去啊」、「延長退休年齡就好了啊，簡單，做到死吧」、「再加上自動化，以後是人力過剩的時代」、「早就預見未來了，現在低薪存不到錢，以後只會更苦，根本沒藥救」、「對已開發國家來說人力過剩是現在進行式，台灣正在步入後塵而已」。（編輯：張嘉哲）