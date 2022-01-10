【試駕】華燈初上，體驗22年式MAZDA CX-30的萬種風情

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有一種美，叫做CX-30的美
所以我絕對相信，有太多的車主只因MAZDA的妖嬈與曼妙而選擇成為座駕，事實上從CX-5、MAZDA3到CX-30，源自魂動的設計美學，配合難以言喻的曲面轉折與量度分配，從此讓日常交通工具也能搖身一變成為行動藝術品，特別是世代最新的CX-30，其不僅延續MAZDA3「less is more」的減法美學，同時更以充滿力量的筆觸，帶出跨界不羈的放縱想望。
而這輛試駕車由於已為最頂規的CX-30 20S Signauture車型，一旦加上專屬選配的Carbon Edition+ Package(僅加價1萬元)後，更以爍黑車外後視鏡與爍黑鋁合金輪圈突顯俊逸丰采，加以22年式新增的琉光金車色映襯，暖灰白調的流麗鈑件，搭配幽黯深邃的下緣配襯，又一次，CX-30完美體現了力度分明與雍容沈靜並存的和諧線條。
質感，以少為多
眼見為信的美感饗宴不僅只車外得以享用，座艙內CX-30依舊自成一方美好天地，以簡御繁的線條雕琢，卻不忘駕駛人導向的細膩貼心，而飛翼式設計中控台所大面積披覆的軟質膠料，更帶來原為奢華品牌專屬的豐厚溫潤感度，連同滿佈車室的自然皮革紋理，呼應精緻人文品牌神韻，而除無邊框後視鏡與以亮銀鍍鉻質材點綴於方向盤中央、引擎啟動鈕及手套箱開關處的Signature專屬亮銀套件外，因選配Carbon Edition+ Package使然，這輛頂規CX-30 20S Signature還以酒韻紅真皮座椅作為視覺亮點，連同車門把手及中央扶手等處的紅色車縫線，為舒適寬廣的座艙額外帶來濃郁跑旅風情，當然7吋TFT全彩數位儀錶附多功能顯示幕、前擋投影式全彩抬頭顯示器、具備8.8吋中央資訊顯示幕的MAZDA CONNECT人機智慧資訊整合系統以及智慧型手機連結功能甚至12具揚聲器的BOSE®環繞音響也不曾缺席CX-30 20S Signature之上，齊力為每段旅程帶來更多安全便利與美好回憶。
人馬一体，行雲流水的暢快
Mazda的美，不僅體現於視覺上，甚至連移動過程也備覺細緻，並屢屢嘗試激發駕駛者的悸動與激昂，依循既往2.0升Skyactiv-G得以發揮165hp與21.7kg-m峰值輸出，搭配六速手自排變速系統，CX-30所欲傳達的則是厚積薄發的衝刺架勢，不若當前流行小排氣量渦輪增壓引擎的毛躁青澀，自然進氣引擎的循序漸進搭配設定良好的制震機構，自然而然流露雍容自若的動態調性，但如果想快，飽滿力量感同樣夠格叫你淋漓痛快，此刻柔滑流暢的操控特質也能旋即成為縝密攻克彎角的利器，每一度方向盤舵角都能感受細微的重心變化，每一分油門開度或制動力道亦能帶來精準的能量傳導，再連同不著痕跡的G-VECTORING CONTROL PLUS進階版G力導引控制技術相伴，人馬一体，可不只是展間業代說了算。
實現Level 2駕駛輔助願景
而在越受重視的ADAS駕駛輔助功能部分，22年式CX-30終導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統(MRCC)自靜止0km/h開始同步作動，從此CX-30不僅得以全速域偵測前車維持距離主動定速跟車，同時更能搜尋車道兩側標線並協助將車身置於車道中央，享用Level 2駕駛輔助體驗的同時，亦可大幅降低駕駛者負擔，不僅如此，包含360°環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統(SBS)、智慧倒車煞車輔助系統(SBS-R)與智慧後車盲區煞車輔助系統(SBS-RC)、後車警示功能(RCTA)等安全配備亦一應俱全，守護全車乘員面面俱到。
源於感性的理性
於是乎，MAZDA CX-30再次成為我們評判中型CUV時的心頭好，你知道選車不出感性與理性，但CX-30一次將屬於美感、質感與悸動的感性面向點滿，卻同時讓屬於理性的動能、配備與安全滿載，當一切都呈現出最美妙的狀態，便得以滿足一切殷切期待，從此看似天秤兩端的感性與理性，於是再無相拒相悖的可能。