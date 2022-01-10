特企／限量老酒喝一組少一組？千日醇老酒引熱議

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品牌在計畫性儲酒下，將「58金高千日醇」存放於特殊微厭氧環境中沉潛孕育，陳化熟成效果更顯著，每一滴佳釀都經歷多年日夜淬煉，讓酒迷開瓶就能盡享老酒獨有的熟成韻味與滿溢陳香；而近期限量釋出的「58金高千日醇垂直年份組」，誠意十足地將2015年、2016年、2017年灌裝封存的58金高千日醇一次網羅，是為可遇不可求，品飲時光淬煉滴滴佳釀的絕佳機會。
三個年份老酒口感各有千秋 送禮自飲兩相宜
「58金高千日醇垂直年份組」讓酒迷一舉成為老酒富翁之外，三款連續年份的口感風味也相當令人十分期待，「58金高千日醇」2015年份陳醬香味滿溢，酒體飽滿柔和，尾韻久久不散，已具完整的老酒風味層次；2016年份酒體更加醇厚外陳香更為顯著，入喉回甘；2017年份則滿溢稻穀類香氣，酸甜口感更加明顯與協調，尾韻綿延，58金高千日醇老酒醇順口感與豐富層次，適合初嚐高粱酒的新手，也適合愛品飲老酒的酒饕們感受味蕾饗宴，送禮自飲皆適合，堪稱超強神組合！
喝一組少一組的「2015~2017年份 58金高千日醇垂直年份組」，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，每組建議售價999元，一次擁有陳放4~6年以上的老酒，不論送禮或收藏皆為首選。將於1月14日起，全家便利商店FamiPort開放預購。
而單瓶「58金高千日醇」在全台各地區的酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort皆有販售，趕緊手刀購入吧！(售價與庫存依各通路為準)。
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