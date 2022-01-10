以家庭為依歸 ─ Honda 全新第六代Stepwgn車系正式亮相！

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全新Stepwgn車系提供Stepwgn Air與Stepwgn Spada兩款風格設定予消費者選擇，Stepwgn Air主打簡潔風格，採都會摩登地水箱護罩設計；Stepwgn Spada則是以更寬厚地水箱護罩，以及車身下緣地深色鍍鉻飾條營造強烈時尚感，此外，還有Stepwgn Spada Premium Line高階車款。
Stepwgn開發目標就是對應家庭買家，每一位乘員在每個座位上最舒適地乘坐感受，透過Honda一項專長地擴大車內視野，讓駕駛者可以充分掌握車況，並讓更好的視野，讓乘客降低暈車的可能。並同樣以Honda最擅長的空間規劃，提供寬敞第七人座空間。座艙中，Stepwgn Air以暖色調來營造有如家中起居室的氛圍，而Stepwgn Spada則是採深色基調，強化時尚感。而全車系座椅表面都採防水防油處理，以便清潔。
而過去MPV沉重的尾門，一直是全車最難以克服便利性的部分，無論上掀或側開，都會有開啟高度、角度，以及車門過重不易關閉等問題，雖然可藉由可自動感應車尾狀況調整開啟角度的電動尾門解決部分問題，但仍不夠全面，因此Honda開發出稱為wakuwaku獨特雙開啟模式尾門，同時具備側開與上掀兩種開啟模式，尾門的左側約2/3可採側開模式，以對應狹窄空間，若需要全置物時，尾門則可合併全上掀，便利性大幅提升。
動力部分，Stepwgn車系提供1.5升VTEC Turbo渦輪增壓引擎與e：HEV電驅雙動能動力系統，1.5升VTEC Turbo渦輪增壓引擎，擁有150PS最大馬力與20.7kgm最大扭力，WLTC測試模式下，平均油耗為13.6km/L〈FF〉、13.0km/L〈4WD〉；e：HEV電驅雙動能動力系統部分，引擎部分具有145PS/17.8kgm最大動力，電動馬達則可輸出184最大馬力與32.1kgm最大扭力，WLTC測試模式下，平均油耗可達20.0km/L。
全新發表的2,714,800，已於日本開始販售，建議售價自2,714,800日圓〈約折合新台幣64.8萬〉起。