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老人斑、小肉芽、曬斑、紅斑．一張圖看懂，消除方法各不同！

老人斑、小肉芽、曬斑、紅斑．一張圖看懂，消除方法各不同！
老人斑、小肉芽、曬斑、紅斑．一張圖看懂，消除方法各不同！

每日健康-每日都做得到的健康

2022-01-10 17:00:58

每日健康／美麗信義皮膚科主治醫師 曾奕騰

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隨著年紀增長，皮膚可能各式斑塊或贅生物增生，有時醫師為了方便和病人解釋及溝通，可能會以「老人斑」一詞作為這類病灶的泛稱，然而「老人斑」並非正式醫學用語，其所指涉的也不是只是單一種疾病，以下介紹幾種臨床常見的「老人斑」及處置方法。惟須注意，多數處置方法皆無法根除疾病，可能復發或隨年齡增加而形成新病灶。

最常見老人斑：脂漏性角化（Seborrheic keratosis）

臨床上最為常見的老人斑，成因不明（可能因素包含遺傳、個人體質、日曬等），由角質細胞堆積形成。臨床上為單一或多發，膚色至棕色（如伴隨發炎時可呈淡粉紅色），境界分明的斑塊，初期為扁平但可隨時間而曾後凸起，表面常不平整，病患常主訴可將凸出部分摳下，但過後又逐漸增厚，無症狀或有時會癢，惡性變化機率極低。經醫師診斷後，可以雷射、電燒、冷凍、化學燒灼、切除或採取保守觀察追蹤。

曬斑：日光性小痣（Solar lentigo）

亦常被稱作曬斑，可為先天或後天（主要與日曬有關），為皮膚基底層黑色素細胞良性增生。臨床表現為單一或多發，棕色且邊界明顯之平面斑塊，後天者好發於陽光曝曬部位，多數無症狀。多為良性，但少數需與惡性黑色素瘤的鑑別，故於處置前建議由皮膚專科醫師進行正確診斷。處置方法可以雷射、脈衝光、外用藥物、口服藥物、化學換膚或美白藥物導入，如有惡性之疑慮則建議先進行皮膚切片或切除供病理檢驗。

小肉芽：皮贅（Skin tag）

又稱軟纖維瘤（Soft fibroma），台語俗稱「懶散肉」，原因不明（臨床可觀察到與家族史、肥胖、個人體質、懷孕、摩擦等可能有相關性），由表皮及真皮組織共同形成。臨床常見於頸部、腋下及腹股溝等皮膚皺摺處，單一或多發息肉狀突起（連接正常皮膚處常形成較窄之柄），無症狀或會癢，如因外力造成扭轉可能會有疼痛感，惡性變化可能性低。經正確診斷，可採取雷射、電燒、冷凍、化學燒灼、切除或觀察追蹤即可。

小紅斑：櫻桃狀血管瘤 （Cherry angioma）

或稱老年性血管瘤，成因不明（部分病人有家族史，個人體質亦為因素之一），由表皮層包覆表淺真皮擴張之微血管而成。多發或單一，鮮紅色至桃紅色（或紫紅色）界線明顯凸起丘疹，好發軀幹及四肢，無症狀，惡性變化機會極低。經醫師正確診斷，多數無需治療，如欲處理，可考慮冷凍、電燒、雷射或切除。

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