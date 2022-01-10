房車式微+自家排擠 ─ Volkswagen Passat Sedan於歐洲已停產！
在SUV蓬勃發展下，近期房車逐漸式微，尤其中大型房車受到的影響最大，部分車廠也都陸續調整產品陣容，在部分地區陸續停售部分四門房車；Volkswagen近期也決定於歐洲地區停止生產Passat Sedan！
Carture 車勢文化
2022-01-10 17:55:20
根據德國媒體Autocar報導，Volkswagen於歐洲地區停止生產Passat Sedan，其實在2020年時就已傳出Passat將會在2023年改款，卻在改款前先停止生產Passat Sedan，主要原因是Passat Variant旅行車銷售強勁，以及Arteon定位過於相近，因此提前在歐洲讓Passat Sedan停產。
下一個世代的Passat車系預計會在2023年推出，將以MQB平台開發，但隨著趨勢所趨，在歐洲等部分地車將可能僅提供是Passat Variant旅行車。同時，外界認為Volkswagen讓Passat Sedan淡出市場，是為了目前暫稱Aero B、開發中的電動概念車上市做準備，其預計在2023年問世，但車名上應該會依循 Volkswagen電動車所用的「ID」為首的模式命名。