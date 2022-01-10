▲ Kia 全新純電跨界休旅 EV6 快閃現身台北 101

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Kia 智慧電能跨界休旅 EV6 屢獲國際大獎殊榮肯定
EV6 作為 Kia 首款 BEV 車款，以全新 E-GMP 電動車模組平台開發打造，讓 EV6 擁有寬敞的車內空間，並透過嶄新的設計概念結合最新電能科技，開創全新電能移動的駕馭體驗。Kia EV6 搭載 58kWh / 77.4kWh 的高壓鋰電池組，擁有 800V 電池系統、在 240KW 超高速充電支援下，從 10% 充電至 80% 僅需 18 分鐘，且僅需要 4.5 分鐘就能補足行駛 100 公里的電量。而 EV6 GT-line AWD 版本， 0-100 km/h 加速更僅需 5.2 秒即可完成。日前 Kia EV6 不僅創下以最短充電時間橫越美國的金氏世界紀錄，打敗原先紀錄保持者 Tesla，強大的充電效能與創新科技，更讓 Kia EV6 獲得多項全球車壇大獎肯定，不僅在 2022 德國年度風雲車選拔中的 Premium 級別獲選為優勝車款，更獲得 2021 Top Gear 年度跨界車的殊榮。近日，在甫公布的 Best Cars of the Year 年度最佳車款評選，Kia EV6 更榮獲「2021/2022 Best Cars of the Year 年度最佳汽車世界冠軍」，擊敗Porsche Taycan 贏得此殊榮。
詮釋全新品牌精神 Kia EV6 快閃現身台北 101
繼 2021 年末 Kia 全新品牌識別及 EV6 同步登上台北 101 外牆 T-Pad，今年開春 Kia 總代理台灣森那美起亞再度與台北 101 合作，自 1 月 10 日至 1 月 28 日，Kia 首款智慧電能跨界休旅 EV6，將於台北 101 辦公大樓 1F Green corner 靜態展示，打造「Kia EV6 Café」生活充電站 Pop-up Store，不僅是 Kia 將正式邁入電能移動的嶄新里程碑，同時在 Kia 全新品牌精神「Movement that inspires 移動．啟發人心」的品牌核心價值下，Kia 總代理台灣森那美起亞也將同步於產品、通路、銷售與售後服務進行全面革新，邁入品牌新紀元。歡迎所有消費者，親臨現場，搶先感受 Kia EV6 帶來的創新電能移動體驗。