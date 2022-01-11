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台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會洪志興理事長指出，台灣孩童的異位性皮膚炎盛行率，自1974年的1.4%上升到2019年的11.3%，平均每10位就有1位兒童受異位性皮膚炎所擾。
而病情若控制不佳，對患者造成的困擾不僅止於皮膚問題，持續的搔癢感及皮膚病灶，同時也造成18歲以下的患者當中，高達九成的患者會迴避日常活動，進而影響日常生活、學業；近七成有睡眠不足的問題；其中還有超過五成的患者因病情感到哀傷或憂鬱，造成神經認知表現有負面影響，甚至有38%的患者因為疾病而改變教育或職業方向。
過去藥物選擇少、副作用強 生物製劑助改善
台灣兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會姚宗杰秘書長表示，針對異位性皮膚炎，傳統的兒童治療選擇僅有口服免疫抑制劑、類固醇藥膏，而局部類固醇藥物的短期使用，對於急性發作可以達到很好的效果，但若長期使用可能會影響內分泌，使兒童成長受到影響。長期使用免疫抑制劑，雖治療效果好，但是副作用多，不僅傷肝、腎，有的甚至會抑制免疫造成感染風險的增加。
根據2021版台灣兒童異位性皮膚炎臨床診療指引顯示，生物製劑療法與目前外用藥物的治療機轉不同，是從根源改善病灶。簡單來說，姚宗杰秘書長舉例，過去的類固醇及免疫抑制劑治療比較像是「亂槍打鳥」，而生物製劑藉由精準鎖定體內異位性皮膚炎發炎相關的傳遞因子，阻斷引發發炎的反應路徑，進一步調節免疫反應以達到控制病情效果，能迅速改善癢感症狀。
另外，生物製劑安全性高，不會有傳統治療的副作用疑慮，臨床試驗結果顯示，不良反應如鼻咽炎及上呼吸道感染，發生率與安慰劑相當，在醫師醫囑下可安全使用。日前，衛福部也已核准可使用於6歲以上兒童與成人中重度異位性皮膚炎的生物製劑，根據研究顯示，6至11歲中重度兒童患者連續使用四個月後，病況改善達八成（異位性皮膚炎評估指數 EASI）。
不用再時時刻刻控制飲食 大幅提升生活品質
姚宗杰秘書長分享，張小弟弟的病情可以說是他從醫二十餘年來，看過最嚴重的年輕患者之一。由於要控制病灶發生，張小弟弟在飲食上必須較一般孩童更嚴格控制，舉凡蛋類、海鮮、大豆等高蛋白質食物都要禁止，也因此影響了張小弟弟的發育，使其又瘦又小。最令人心疼的是，張小弟弟曾因反覆搔抓，造成皮膚感染金黃色葡萄球菌進而入院治療，讓爸爸媽媽簡直像心在淌血。
所幸新生物製劑問世，經醫師建議後，張小弟弟開始接受新生物製劑的治療，穩定用藥兩週後不僅搔癢程度降低，生活品質也開始逐漸恢復。如今，弟弟回診時會笑也變活潑了，看起來更有自信，飲食上也可以開始吃蛋類等增加身體營養的食物，張爸爸、張媽媽也因為孩子不再受苦而欣喜萬分。
資料來源：健康醫療網 孩子皮在癢，爸媽心淌血 異位性皮膚炎終有新治療選擇
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