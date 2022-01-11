檢討《選罷法》？民進黨團：下會期提出修改

台灣近1年來歷經4場罷免案，在經過立委林昶佐罷免案後，出現《選罷法》要修法的聲浪。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（11）日指出，關罷免門檻等都有討論空間，民進黨團會在下個會期收集內政部、中選會、民間團體意見來做修改。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-11 11:00:46
劉世芳說，過去好幾個罷免案看得很清楚，從高雄前市長韓國瑜、桃園前市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、林昶佐罷免案，可以看出《選罷法》有關罷免門檻、最後提案通過門檻等，都有討論空間。
黨團副幹事長蔡易餘表示，國民黨一連串操作的惡意罷免，到了《選罷法》需要修法的時候，他認為立委、行政首長的罷免，至少同意票數要大於當選票數，這才是合理的。其中民代多席次部分，罷免門檻應該提高10％。
民進黨立委鍾佳濱指出，目前世界實施罷免制度的國家不多，台灣實施經驗有限，不過也在有限經驗當中，大眾對於社會成本虛擲有檢討聲浪。台灣經歷各式罷免案後，有出現不同門檻狀況，不能一概以門檻高低而論。
劉世芳指出，目前臨時會沒有辦法提出任何提案，會在下會期收集內政部、中選會、民間團體意見來做修改，回應大家對於不同罷免案，是不是浪費國家選舉資源，或是變成過分政黨動員，在利弊得失之間會做出最好平衡。