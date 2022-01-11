太扯！老大逃獄近十年 最後竟因「谷歌地圖」被警方抓獲
2021年12月底時，警方在西班牙馬德里郊區逮捕了義大利頭號黑手黨逃犯「加米諾（Gioacchino Gammino）」，加米諾見到警方的第一句話是「你們究竟是如何發現我的？」，而警察的回覆是打開手機，將一張2018年加米諾站在蔬菜店外的模糊照片呈現在他眼前「我們在谷歌地圖上看到你的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 11:40:00
現年61歲的加米諾，曾因謀殺、販毒和黑手黨勾結而被判處無期徒刑，於1984年首次被捕後便不斷進出監獄，2002年時加米諾又從羅馬的Rebibbia監獄越獄，從此踏上長久的逃犯生活。近期改名為Manu後與一名女子喜結良緣，這對夫妻一同經營了許多店家，包含美髮沙龍、餐館及一家蔬菜店。
加米諾非常不解自己是如何被發現，因為他不僅一直以假名生活，甚至已十多年沒與家人聯絡，而這次能讓警方順利逮捕到案，最大功臣要歸功於Google Maps的街景功能。一名反黑手黨調查員懷疑加米諾住在西班牙的小鎮，故使用谷歌街景功能，發現一名與加米諾身形極為類似的男子，經過不斷比對假名與照片的追查，最後確認該街景圖像的男子就是加米諾。
加米諾就此被警方拘留而離開西班牙的妻兒，並面臨日後引渡回義大利的命運，在那完成他那遙遙無期的無期徒刑刑責。（編輯：李惠婷）