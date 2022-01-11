總是覺得累、疲倦、睡不飽？醫教３面向改善「慢性疲勞」！

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總是覺得累、疲倦、睡不飽？醫指慢性疲勞3關鍵！
人體這一台機器需要靠各種荷爾蒙與各類營養素協助建構，必須精準釐清問題在哪裡，才能準確「對症下藥」解決不適！偏偏疲倦是一種很抽象、又沒辦法用儀器測量的主觀感受，我們可以透過功能醫學的三個面向，來協助了解導致疲勞的關鍵原因，分別是內分泌荷爾蒙、營養狀態、睡眠品質。
哪些荷爾蒙會造成疲憊？改善之道從營養素、飲食雙管齊下！
身體是由很多荷爾蒙所掌控，涵蓋範圍廣泛包含一路從內分泌、神經系統、腸道，都有負責管轄的荷爾蒙，其中我們較熟悉的男性、女性、與腎上腺壓力荷爾蒙其實就跟疲倦息息相關。
男性荷爾蒙「睪固酮」會在35歲以後，每年以1-2%的速率開始下降，如果男性荷爾蒙低下會容易感到疲累、沒有衝勁、嗜睡、情緒低落易怒、記憶衰退等現象。不只男性要注意，因為女性身體裡面也有男性荷爾蒙，女性也不要輕忽。
而主導女性荷爾蒙的則是雌激素與黃體素，雖然數值常處於波動狀態，但有些人長期日夜顛倒、熬夜可能導致女性荷爾蒙混亂，會覺得疲倦無法緩解，建議不管男性還是女性都應了解自己荷爾蒙的狀態。
另外，身體腎上腺也會分泌固醇類荷爾蒙-脫氫異雄固酮（DHEA），這是幫助對抗壓力、維持免疫力的總司令，也會幫忙轉化成男性、女性荷爾蒙，長期處在高壓環境下，荷爾蒙就很容易被消耗掉。
我遇過不少客人檢查出荷爾蒙低下會很緊張，擔心是不是非得透過藥物處理？其實根據檢測結果透過營養素、飲食調整就能有很好的效果。例如DHEA的生成，需要優良的蛋白質、油脂、Ｂ群等，當把正確且足量的營養素補起來後不少客人回饋疲勞狀況真的改善許多。
現代人外食多營養素易缺乏，缺「鋅」恐疲勞又掉髮！
除荷爾蒙之外，身體內的營養素也是影響關鍵！尤其現代人外食機會多，幾乎都營養素缺乏情形，尤其要注意「鋅」的攝取，它是非常重要的微量元素，不僅參與肌肉、骨質合成，且與免疫系統、皮膚健康都有相關聯，透過功能醫學「營養元素與毒性元素分析」可檢視體內各種與營養相關的系統是否運作正常。
從我們診所的臨床狀況發現民眾鋅離子缺乏狀況相當明顯，當人體缺鋅會出現疲勞睏倦、掉髮、大腦認知功能變差等症狀。根據國民健康署建議的每日膳食營養攝取量，男性需要15毫克，女性則需要12毫克，建議可從帶殼的海鮮貝類、牛肉、堅果類食物中補充。
居家就能掌握睡眠品質，及早發現呼吸中止症！
講到疲勞也需要好好談談「睡眠」，當人熟睡時身體會進行器官修復、分泌生長激素等。不少人看起來是睡著了，但因為淺眠、易醒、多夢、睡眠呼吸中止症等，都可能是導致精神狀態不佳的原因。
過往睡眠檢測都需要到大醫院睡一晚，有些人會因為在陌生環境且不是自己的床而更難入睡，因而影響檢查結果。聯安診所引進的「新世代心肺耦合睡眠檢測」，可讓客人在家進行檢測，只需將一個5公分大小的檢測儀貼在胸口，即可紀錄一個晚上完整的生理訊號，釐清睡眠的狀況。
除了釐清睡眠品質外，重點還能揪出是否有睡眠呼吸中止的問題，呼吸中止會讓人長期處於缺氧狀態，更容易覺得沒有精神、昏昏沈沈，長久未處理可能導致慢性發炎，甚至於睡夢中猝死，尤其是習慣性打鼾者屬於高風險對象，要特別注意。
癌症也是從慢性發炎開始，別讓慢性疲勞成健康殺手！
由於人體各部位都是環環相扣，必須找到根本導致疲倦的原因，對於不知道從哪個方向開始進行的客人，我會建議可以先從睡眠檢測開始，釐清疲倦是不是實質睡眠問題，若不是睡眠的問題就朝向荷爾蒙、營養狀態來判斷。
我建議任何年齡層都可以透過功能醫學檢測來進一步了解身體狀態；而非等到健康有狀況才亡羊補牢。此外，也別輕忽「慢性疲勞、慢性發炎」的問題，像是新陳代謝疾病與癌症都是從慢性發炎開始，以往的健康檢查都是在找疾病；如今藉由功能醫學檢測更能超前部屬，詳細分析出原因，才能真正的找健康。
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