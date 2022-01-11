新竹縣將推聰明營養午餐 讓學童頭好壯壯

新竹縣長楊文科今(11)日在縣府主管會報宣佈，新年度起將開發並大力推動「聰明營養午餐」，加入健腦食材讓新竹縣學童頭好壯壯。教育局長楊郡慈已設置「聰明營養午餐專區」，請各校營養師設計聰明食譜，下學期還將辦理全縣聰明食譜票選，讓親子師生一起設計午餐菜單，預計今年2月正式推動。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-01-11 16:06:00
新竹縣長楊文科表示，新竹縣是全國最年輕的縣市，縣府團隊努力打拚，讓廣大年輕家庭有足夠且優質的托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間。為了讓新竹縣的下一代除了身體健康，更要有好腦力因應社會的競爭，特別請教育局將原本免費營養午餐，升格為聰明營養午餐。
康健雜誌曾報導，成年人的腦部重量只佔身體重量的2％左右，卻用掉20％的氧氣及20％的熱量，顯示腦部運作非常需要足夠的養分。楊郡慈指出，縣府推出的聰明餐將增加對學童腦部發育有幫助的食物。
楊郡慈說，聰明午餐的菜單除了雞蛋、牛奶，將增加富含OMEGA-3的深海魚、堅果類／種子類／豆類、全榖類、海藻類、薑黃…等等，食材須健康也要好吃，才會受學童歡迎，因此將辦理全縣學童票選菜色活動，孩子在參與的過程中，也可深化食農教育。
教育局指出，目前國小營養午餐每人每餐為40元、國中生為43元，推聰明營養午餐暫時沒有調高金額，以白飯逐步增加五榖米、肉類有時改為魚丁…等調整菜色的作法處理，縣府將修改與午餐承包廠商的招標文件，讓新竹縣的孩子吃得健康又聰明。