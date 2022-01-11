「凶惡男人」當上韓劇主角！秒撇責任：我不扛收視率

韓劇《解讀惡之心的人們》改編自韓國史上第一代犯罪側寫師權日勇同名書籍，講述在沒有側寫師、精神病概念的年代，犯罪行動分析師們，靠著傾聽犯罪者內心聲音，推理並追捕惡人的故事。主要演員金南佶、陳善圭、金素真今（11日）出席開播記者會，有張凶狠臉蛋的陳善圭，出道多年這次首度擔任電視劇主角，他看到海報上有自己的臉，開心與它合影，也搞笑推託「收視率就由金南佶負責」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-11 17:19:51
金南佶劇中飾演犯罪行動分析組側寫師宋河英，他事前和原著作者、男主角原型人物權日勇討教取經，想更傳神還原角色。被問到和權日勇的相似程度，他笑說：「聽他年輕時的故事，我覺得是100%！」表示兩人都是外表看起來木訥、陰沉，但實際上是幽默開朗的人，「這種反轉魅力和我感覺很像。」對自己的詮釋相當有信心。
以《雞不可失》、《勝利號》打響海外知名度的陳善圭，其實是首次擔綱電視劇主角，他開玩笑說：「海報一出來就被周邊朋友說，因為我臉部灰暗失焦，難怪特別帥。不過第一次電視劇的宣傳海報上出現我的臉，覺得很滿足，剛剛在一樓有看到海報掛在那邊，我還跑去自拍，就知道我有多開心了。」談到主演都要面對的收視率壓力，陳善圭表示： 「不是沒壓力，但這部分就交給金南佶去扛！」
女主角金素真曾以電影《金權性內幕》奪下南韓三大電影獎青龍獎、大鐘獎與百想藝術大賞最佳女配角，從劇場發跡的她，出道14年皆在大銀幕耕耘，《解讀惡之心的人們》是她首次接演的電視劇主角。對於合作金南佶，她直言：「很羨慕他在現場總是這麼高應變與從容。」《解讀惡之心的人們》1月15日起，每週六、日早上10點在愛奇藝國際站獨家播出。