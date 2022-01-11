特企／「天龍八部手機版」全球唯一繁體版熱血開服！

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「天龍八部Online」端遊在過去十年的時光裡，最為人津津樂道的就是邀請眾多城中名人作為遊戲代言人。繼「阿朱」Janice Man、「木婉清」李思欣、「鍾靈」羅凱珊（KAMA）、「慕容公子」尹光、「獨孤求敗」達哥、以及「王語嫣」連詩雅後，今次更有幸邀請到電視史上首位飾演喬峰，更被譽為「無人可代替」的重量級巨星–梁家仁先生擔任今次「天龍八部手機版」代言人，再次以最經典的喬峰造型亮相！
十六大門派組成氣勢磅礡的江湖世界！
還記得當年電腦版「天龍八部」所加入的門派嗎？與一班兄弟共闖燕子塢副本，熱血刺激的幫會團戰，野外地圖的仇殺戰鬥！這熟悉的一切將在「天龍八部手機版」完美再現，來沸騰你的武俠魂，再次以天命之姿踏上征途揚名武林，再掀江湖亂世風雲！
新服無量山今日開服 創角即送豪華福利！
行走江湖，怎可少了開服福利？為慶祝《天龍八部手機版》全球唯一繁體版今日開服！各位少俠只需輸入禮包碼：「nydxm85r」，即可領取青麟白澤(30天)、萬紫千紅(30天)、丘比特寶寶*1、洗煉丹*20！同時於新伺服器：「無量山」開服30天內提升到指定等級，更可透過郵件領取創角大禮包，助各位少俠攀登武道巔峰，共爭天下第一殊榮。
30級可得獎勵 禮包內含3級血精石x10、根骨丹x30、新莽神符x10、藍田玉令x10、錦繡內丹福袋x5、錦韻內丹福袋x5、仙侶情緣(30天)、小黃鴨(30天)。。
65級可得獎勵 禮包內含祥瑞武魂福袋x1、千淬神玉x30、忘無石x30、潛能果x30、紫髓玉令x10、神秘鑰匙x10、飛天豬豬(30天)、黯淡雕靈(30天)。
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